許皓鋐名人奪回棋王頭銜 年度7冠寫紀錄[影]

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棋王挑戰賽12日舉行第5局，21歲的許皓鋐名人（左）執黑戰勝林君諺棋王（右），奪回「棋王」頭銜，再度稱霸棋壇、穩坐台灣圍棋第一人，還成為台灣史無前例「7冠王」。（海峰棋院提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年12月12日

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）棋王挑戰賽今天舉行第5局，由21歲的許皓鋐名人執黑戰勝林君諺棋王，成功奪回「棋王」頭銜，拿下今年第7座冠軍，刷新個人年度最佳紀錄，「7冠王」也是台灣圍棋史上頭一回。

8日晉升職業九段的許皓鋐再度稱霸棋壇、穩坐台灣第一人，如果加上跨年度「國手」頭銜，目前甚至手握8冠；此外，海峰棋院發布新聞稿說，許皓鋐今年總獎金額度達新台幣690萬元，為台灣圍棋史上年收入最高棋士。

棋王挑戰賽採7戰4勝制，許皓鋐去年丟失棋王頭銜後，今年捲土重來；許皓鋐日前連霸「第3屆快棋爭霸戰」冠軍，截至棋王挑戰賽前，今年已奪6冠，氣勢正旺。

棋王挑戰賽前4局結束，許皓鋐以3比1搶先「聽牌」，第5局在海峰棋院舉行，林君諺面臨棋王保衛戰。

海峰棋院表示，許皓鋐執黑先行，眼見黑棋於棋盤右方形成大模樣，白棋選擇強行打入破空，卻遭黑棋飛鎮，局勢陷入苦戰。

白棋雖成功於黑陣中做活，但黑棋外勢厚實，全盤稍優，但許皓鋐疑下出緩手，導致局面再度拉近，黑棋也不得不衝入白陣，扭斷白棋，一決勝負。

黑棋最終成功攪亂左下白角，逼林君諺開劫尋求機會，但黑棋消劫吃下白子後，林君諺無力回天，許皓鋐今年第7冠到手。

許皓鋐賽後說，今年世界賽表現不好，但目前覺得狀況不錯，希望棋迷未來多為台灣棋士加油。

李維六段在網路解說表示，最讓人驚訝的是無論王元均九段或林君諺，這一年台灣頂尖高手都未能在挑戰賽中造成許皓鋐威脅，除可能是狀態不佳、沒能在關鍵時刻充分發揮，也代表許皓鋐實力有更上一層樓趨勢。（編輯：李明宗）1111212

21歲的許皓鋐名人去年丟失「棋王」頭銜後，今年捲土重來，成功奪回頭銜，也拿下今年第7座冠軍。（海峰棋院提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年12月12日