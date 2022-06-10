許家元圍棋十段衛冕成功 獲讚棋風世界最驚人

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旅日圍棋棋士許家元今春在大和房屋盃第60屆十段戰比賽，面對同樣來自台灣的余正麒挑戰後衛冕成功。許家元10日出席在東京舉行的十段就位典禮。中央社記者楊明珠東京攝 111年6月10日

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（中央社記者楊明珠東京10日專電）旅日圍棋棋士許家元今年春天在大和房屋盃第60屆十段戰比賽，面對同樣來自台灣的余正麒挑戰後衛冕成功。今天他在十段就位典禮上被日本棋院理事長小林覺稱讚棋風世界最驚人。

24歲的許家元今年春天在大和房屋盃第60屆十段戰五番勝負（5戰3勝）制比賽，以直落3的成績擊敗26歲的挑戰者余正麒八段，衛冕成功。這場棋賽被喻為「台灣對決」賽，主辦單位產經新聞社今天在東京元赤坂的明治紀念館為許家元舉行十段就位典禮。

許家元從日本棋院理事長小林覺手中接獲證書，並從產經新聞社社長飯塚浩彥手中接獲獎盃及獎金700萬日圓（約新台幣157萬元）。許家元也獲頒大和房屋公司的副獎及長野縣地獄谷溫泉後樂館的住宿券紀念品。

飯塚在致詞時表示，要衛冕比取得頭銜還難，許家元以直落3的成績擊敗勁敵余正麒，表現亮麗。期待許家元在國際棋賽能有所發揮。

小林致詞時幽默的說：「台灣出身的棋士拿到很多頭銜，帶動日本圍棋界。很紳士、深受大家喜愛及尊敬的許家元十段也是，但許家元一下起棋，力道猛，棋風是世界最驚人的。一定要成為世界冠軍才行，這是他的宿命。」

小林還說，目前日本圍棋界沒有人拿到名譽十段（需5連霸），期待許家元再衛冕3次，成為名譽十段。

駐日代表謝長廷致詞時說：「許家元12歲就離開台灣來到日本，這12年來克服了寂寞和許多的磨練，拿到好成績，站上圍棋界的頂點。這是他個人的才能以及拜日本各位的支持之賜才能發揮實力，他的活躍是台日友好的象徵。期待他能創造圍棋界的新時代。」

許家元目前體重才52公斤，謝長廷說，希望許家元多攝取卡路里高的食物，吃胖一點。他說，看到許家元領獎狀（證書）時，一張紙和一個人都很薄，

許家元致詞時說：「第一次進行衛冕賽，感覺有點不安，原本以為和好友余正麒八段對奕會有點難度，但比起平時，還好能順利下棋。每一場對奕內容都很驚險，尤其是第2局，苦戰的時間比較多，還好最後得以逆轉，第3局戰況氣勢較強。能衛冕成功，感到很光榮。」

他還表示，最近在國際圍棋賽中，日本棋士表現好，希望自己能更努力，有進步。

飯塚在致詞時透露，本屆賽事第2局比賽前夕，他發現許家元和余正麒竟然還在下榻的飯店打桌球，讓他感到很驚訝。

許家元被媒體問及此事時說：「當時剛好在大廳遇到余正麒，就很自然地邀他打桌球。日本棋士在大賽前通常會在房間休息，可能因為這樣才讓日本前輩們感到吃驚。」

被記者問到誰的球技比較好時，許家元笑著說：「兩人的球技都很菜。」

許家元於2013年入段，2018年在碁聖戰中擊敗衛冕的日本7冠王井山裕太，奪下「碁聖」頭銜，以20歲5個月之齡，成為最年少榮獲碁聖頭銜者。去年4月他在大和房屋盃第59屆十段戰挑戰芝野虎丸，贏得十段頭銜。

許家元與芝野虎丸、一力遼在日本圍棋界被稱為「令和三羽烏」，意思是令和時代3位最頂尖的新銳棋士。

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許家元隸屬於日本棋院；余正麒隸屬於關西棋院，實力也很堅強，被看好有機會成為日本圍棋界的「令和四天王」。關西棋院理事長正岡徹表示，余正麒去年的勝率是關西棋院第一，今年3至4月更拿下15連勝。

許家元和余正麒年齡相近，留日經歷相仿，兩人情同手足。許家元若到大阪，就住余家；余正麒若至東京，就借宿許家，兩人徹夜討論棋譜。許家元表示，就因為是兩人的感情好，所以比賽才更不想輸。（編輯：陳惠珍）1110610

旅日圍棋好手許家元10日出席十段就位典禮。駐日代表謝長廷（左）致詞時說，許家元（右）的活躍是台日友好的象徵，期待他能創造圍棋界的新時代。中央社記者楊明珠東京攝 111年6月10日

旅日圍棋棋士許家元（右）今春在大和房屋盃第60屆十段戰比賽衛冕成功，10日出席十段就位典禮。日本棋院理事長小林覺（左）說許家元棋風是世界最驚人。中央社記者楊明珠東京攝 111年6月10日

旅日圍棋好手許家元10日出席十段就位典禮，從主辦大和房屋盃第60屆十段戰比賽的日本產經新聞社社長飯塚浩彥（左）手中接過獎盃及獎金。中央社記者楊明珠東京攝 111年6月10日