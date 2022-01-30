張栩次女張心治將成職業棋士 創最年少紀錄

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（中央社記者楊明珠東京29日專電）日本棋院今天在東京舉行女流特別錄取棋士考試的對奕，結果台灣旅日棋士張栩的12歲次女張心治確定可成為職業棋士，將成日本棋院現役最年少棋士。

日本讀賣新聞報導，日本棋院今天在東京都千代田區的日本棋院舉行女流特別錄取棋士的對奕，張心治在以6勝1敗的成績確定成為職業女流棋士，預料她將在2月1日本棋院舉行常務理事會上獲得核准，成為職業女流棋士，4月1日正式被錄用。

張心治今年12歲，生日較同為12歲的女流棋士仲邑菫（二段）晚8個月，將成為日本棋院現役最年少棋士。

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張心治是從台灣到日本發展的圍棋棋士、現年42歲的張栩（九段）與44歲的女流棋士小林泉美（七段）所生的次女，張心治的胞姐是15歲的張心澄（初段），於2020年成為棋士。

張心治的外公是達成棋聖8連霸、現年69歲的名譽棋聖小林光一、外婆是小林禮子（七段，已故），外曾祖父是培養許多昭和時代大棋士的木谷實（九段，已故），連續四代都是日本棋院的棋士。（編輯：劉學源）1110130