東奧後一度迷茫 郭婞淳瞄準亞運拚2連霸

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）「舉重女神」郭婞淳在東京奧運摘金、達成「金滿貫」成就後，一度迷茫，幸好回台東老家後「充電」，重新找回動力，她今天表示，將瞄準9月杭州亞運，尋求2連霸。

在摘下亞運、亞洲舉重錦標賽、世界舉重錦標賽等大型賽事金牌後，郭婞淳去年東京奧運奪下生涯首面奧運金牌，締造新里程碑。

郭婞淳、「柔道男神」楊勇緯、拳擊女將陳念琴今天受邀出席運動品牌活動，郭婞淳接受媒體聯訪時透露，東奧結束後，曾陷入迷茫，而過年時返鄉、加上訓練重新找回對舉重熱情，她已調整好心態。

面對國際近來不少新對手崛起，郭婞淳並不擔心，反而更有動力、進一步突破自己，她說：「我就是個比較容易被激，有對手出現，就像教練常說的，對手就是成就你的另外一隻手」。

郭婞淳今年9月杭州亞運將再度站上亞運舞台，她也將目標放眼2連霸。

陳念琴去年在社群網站透露自己罹患何杰金氏淋巴癌，她今天分享近況，身體已恢復，也能應付高強度訓練，而首次挑戰亞運殿堂的她，期許自己無論遇到哪個對手，都能享受比賽、發揮實力。（編輯：李錫璋）1110313