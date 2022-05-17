更多編輯台推薦新聞：
第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣
國際

芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打滿3劑疫苗免居隔

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打滿3劑疫苗免居隔

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報 5/17
首頁 / 國際

中國嚴格防疫危機影響巴西經濟 通膨居高不下

2022/5/17 07:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電）嚴格防疫封鎖措施使中國經濟放緩，也對巴西經濟產生影響。從中國進口產品困難，尤其是工業生產原物料，反映在價格上，致使巴西通貨膨脹居高不下。

巴西外貿協會（AEB）執行主席卡斯楚（José Augusto de Castro）指出，來自國外的產品成本已經受到影響。3月份以美元計價的進口產品上漲29.5%，4月份又上漲34.4%，數量則下降6.9%。

卡斯楚說，中國的封鎖措施對巴西的影響主要是導致通貨膨脹。

FGV基金會巴西經濟研究所（Ibre/FGV）經濟學家黎貝洛（Lívio Ribeiro）認為，中國的封鎖措施和俄烏戰爭造成的破壞相結合，可能導致全世界受高通膨影響更長時間。

部分巴西公司已經開始受到中國封鎖措施的影響。家庭和工業廢水處理設備工廠Ecosan從中國進口不銹鋼板和用於處理和回收廢水的化學產品。通常貨物只要45至60天就運抵巴西，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行之後交貨期限變成100天。

公司總裁特雷斯（André Ricardo Telles）說，現在隨著封鎖措施變嚴格，除了價格上漲很多外，交貨期限可能多達120天，影響生產線。

全國製藥協會（Alanac）執行主席塔達（Henrique Tada）指出，製藥業向中國採購的原物料交貨延遲約20天，雖然還沒有缺貨問題，已經影響生產。

塔達說，巴西製藥業90%的原料靠進口，中國現在是主要供應國，其次是印度。

惠而浦（Whirlpool）拉丁美洲總裁布瑞加（João Carlos Brega）認為，中國的封鎖措施還沒有在巴西市場造成缺貨的問題，是因為巴西經濟低迷。

布瑞加說，過去巴西已經因為零組件短缺遭遇到更多問題；現在的情況還沒有惡化，是因為巴西市場銷量下降許多。由於世界上正在發生的一切，從中長期來看，生產原物料供應商在單一地點的集中度將下降。（編輯：馮昭）1110517

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族