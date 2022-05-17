中國嚴格防疫危機影響巴西經濟 通膨居高不下

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（中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電）嚴格防疫封鎖措施使中國經濟放緩，也對巴西經濟產生影響。從中國進口產品困難，尤其是工業生產原物料，反映在價格上，致使巴西通貨膨脹居高不下。

巴西外貿協會（AEB）執行主席卡斯楚（José Augusto de Castro）指出，來自國外的產品成本已經受到影響。3月份以美元計價的進口產品上漲29.5%，4月份又上漲34.4%，數量則下降6.9%。

卡斯楚說，中國的封鎖措施對巴西的影響主要是導致通貨膨脹。

FGV基金會巴西經濟研究所（Ibre/FGV）經濟學家黎貝洛（Lívio Ribeiro）認為，中國的封鎖措施和俄烏戰爭造成的破壞相結合，可能導致全世界受高通膨影響更長時間。

部分巴西公司已經開始受到中國封鎖措施的影響。家庭和工業廢水處理設備工廠Ecosan從中國進口不銹鋼板和用於處理和回收廢水的化學產品。通常貨物只要45至60天就運抵巴西，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行之後交貨期限變成100天。

公司總裁特雷斯（André Ricardo Telles）說，現在隨著封鎖措施變嚴格，除了價格上漲很多外，交貨期限可能多達120天，影響生產線。

全國製藥協會（Alanac）執行主席塔達（Henrique Tada）指出，製藥業向中國採購的原物料交貨延遲約20天，雖然還沒有缺貨問題，已經影響生產。

塔達說，巴西製藥業90%的原料靠進口，中國現在是主要供應國，其次是印度。

惠而浦（Whirlpool）拉丁美洲總裁布瑞加（João Carlos Brega）認為，中國的封鎖措施還沒有在巴西市場造成缺貨的問題，是因為巴西經濟低迷。

布瑞加說，過去巴西已經因為零組件短缺遭遇到更多問題；現在的情況還沒有惡化，是因為巴西市場銷量下降許多。由於世界上正在發生的一切，從中長期來看，生產原物料供應商在單一地點的集中度將下降。（編輯：馮昭）1110517