密集PCR重創財政 中國多地挪用其他預算應急

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海18日電）為了應對傳染力高的Omicron變種病毒疫情，核酸檢測成了中國落實動態清零政策的主要手段。外媒報導，密集的篩檢使許多地方政府面臨財政吃緊壓力，不得不挪用其他經費因應。

根據英國金融時報報導，在堅定不移的清零政策之下，從3月起已經陸續傳出中國地方政府不堪密集核酸檢測（PCR）帶來的財政壓力，不得不從其他計畫經費中撥用，以支持檢測的大筆開銷，當中不乏原本用以扶貧與基礎建設的資金。

一名吉林市的官員在報導中提到，自吉林的疫情在3月爆發以來，當地政府已從減貧的經費中撥出「很大一部分」，用於支付核酸檢測相關費用；另一名泉州當地的官員則提到，由於當地疫情爆發，2個月內超過3000人感染，目前一項龐大的投資計畫已經暫停，計畫資金重新分配。

據報導，吉林市於3月實施封城並對400萬的居民進行多次核酸檢測以此阻止疫情持續發展。隨後，根據最新的財政收入資料顯示，今年前4個月的稅收年減超過2位數，而衛生支出則出現2位數的年成長。

上述吉林市官員在報導中提及，「我們年初在編列預算時沒有預期會面臨這麼大規模的核酸檢測，我們必須徐找其他的替代資金以應對目前的優先支出。而減貧並不是目前的當務之急。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

同樣的事情也發生在泉州，報導指出，為了提供核酸檢測所需的資金，泉州今年已縮減了人民幣1850億元（約新台幣8140億元）的基礎設施投資計畫。3月的固定投資下降了8.2%，於此同時全國則成長了6.6%。

這名泉州官員在報導中指出，中央政府要求當地消除流行疾病，同時持續進行基礎建設，但「我們沒辦法兩者兼顧，當務之急是創造一個沒有COVID-19的城市」。（編輯：邱國強）1110518