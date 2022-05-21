中國封控防疫致蛋價飆漲 民眾哀嚎快要吃不起了

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（中央社台北21日電）中國當局嚴格執行清零封控防疫不僅危及經濟發展，也導致雞蛋困在封控區，零售市場一蛋難求，蛋價從每斤（約500公克）人民幣4元翻漲至8元，民眾哀鴻遍野，嘆這樣下去快吃不起蛋了。

據中國「期貨日報」16日與央視網11日的報導，河南省4月的雞蛋價格比3月上漲14.57%，至於北京批發市場4月的蛋價比去年同期漲了30%。

蛋價漲不停民眾荷包縮水，微博等社群媒體湧入哀嚎的留言：「之前是4塊多（約新台幣18元）一斤，現在漲得離譜」、「再漲下去就要吃不起雞蛋了」、「以前買的2塊多、3塊多，然後4塊多、5塊多…。」

報導說，中國蛋價漲不停主要是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情致產地出貨難，像是供應北京雞蛋的遼寧及河北省聯外運輸因封控受阻，4月北京批發市場雞蛋的鋪貨比去年同期減少逾10%。

報導還指出，養雞使用的飼料成本攀高，也導致雞蛋價格飆漲，於此同時，今年春節以來，中國雞蛋的供需一直處於淡季不淡的情況，蛋價節節攀升，進入4月更是飆漲。

報導說，五礦期貨農產品分析師王俊表示，今年蛋價居高關鍵在於蛋雞數量持續偏低，養殖成本增加養殖戶惜售墊高蛋價，還有就是因疫情擴散。

報導指出，展望後市，中國的高蛋價將維持多久呢？市場人士分析，今年低蛋價很難看到，而且不排除中秋前蛋價再漲一波的可能。（編輯：曹宇帆/沈朋達）1110521