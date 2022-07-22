外資企業將利潤匯出 中國外匯局：不代表撤資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海22日電）近期陸續傳出外資企業將利潤從中國匯出，加上美國緊縮貨幣政策，連帶使人民幣匯率波動，引發外界對中國市場疑慮。中國外匯局今天喊話稱，利潤匯出不代表撤資、人民幣相對穩健。

中國國務院新聞辦公室22日舉行例行記者會，中國國家外匯管理局副局長王春英說明2022年上半年外匯收支情況，並回應相關問題。

根據國新辦官網的文字實錄，對於「外資企業利潤流出情況」相關問題，王春英表示，每年第2季、第3季都是外資企業利潤從中國匯出的高峰期。從近期情況看，今年外資企業的利潤匯出保持合理有序、總體平穩的發展態勢。利潤匯出對於中國跨境資金流動和外匯供求的影響是可控的。

王春英並稱，近年來中國的經商環境不斷優化，外資長期看好中國市場，在中國投資興業，共用中國經濟成長和改革開放紅利的跨國公司越來越多，而且他們的經營利潤穩步增長，所以相應的利潤匯出隨之增多。「利潤匯出並不意味著撤資，而是與外商直接投資資金流入形成了良性循環。」

她進一步表示，中國良好的經濟發展前景為國際投資者帶來比較持續、穩定的回報，外商到中國長期投資的意願強。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，由於通膨問題未解，美國聯準會持續採取緊縮貨幣政策，連帶使人民幣匯率走勢受到波動。王春英則稱，下半年人民幣匯率會保持彈性和雙向浮動，在合理均衡的水準上保持基本穩定。

她表示，受到升息及地緣政治衝突影響，今年以來美元指數上漲超過11%，歐元、英鎊和日元兌美元的貶值幅度在10%到17%之間，人民幣僅貶值5.8%，匯率穩定性較其他貨幣強，目前市場亦未見明顯升值或貶值預期，跨境資金流動穩定。「隨著中國國內經濟穩定回升，人民幣匯率在全球主要貨幣中的穩定性更加突出。」（編輯：楊昇儒）1110722