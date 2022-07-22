更多編輯台推薦新聞：
圖輯／新竹棒球場前世今生 職棒元年封王地 緊鄰民宅看免錢
運動

圖輯／新竹棒球場前世今生 職棒元年封王地 緊鄰民宅看免錢

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬
政治

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑
國際

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

外資企業將利潤匯出 中國外匯局：不代表撤資

2022/7/22 16:31（7/22 17:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
近期陸續傳出外資企業將利潤從中國匯出，加上美國緊縮貨幣政策，連帶使人民幣匯率波動，引發外界對中國市場疑慮。圖為人民幣。（圖取自Pixabay圖庫）
近期陸續傳出外資企業將利潤從中國匯出，加上美國緊縮貨幣政策，連帶使人民幣匯率波動，引發外界對中國市場疑慮。圖為人民幣。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海22日電）近期陸續傳出外資企業將利潤從中國匯出，加上美國緊縮貨幣政策，連帶使人民幣匯率波動，引發外界對中國市場疑慮。中國外匯局今天喊話稱，利潤匯出不代表撤資、人民幣相對穩健。

中國國務院新聞辦公室22日舉行例行記者會，中國國家外匯管理局副局長王春英說明2022年上半年外匯收支情況，並回應相關問題。

根據國新辦官網的文字實錄，對於「外資企業利潤流出情況」相關問題，王春英表示，每年第2季、第3季都是外資企業利潤從中國匯出的高峰期。從近期情況看，今年外資企業的利潤匯出保持合理有序、總體平穩的發展態勢。利潤匯出對於中國跨境資金流動和外匯供求的影響是可控的。

王春英並稱，近年來中國的經商環境不斷優化，外資長期看好中國市場，在中國投資興業，共用中國經濟成長和改革開放紅利的跨國公司越來越多，而且他們的經營利潤穩步增長，所以相應的利潤匯出隨之增多。「利潤匯出並不意味著撤資，而是與外商直接投資資金流入形成了良性循環。」

她進一步表示，中國良好的經濟發展前景為國際投資者帶來比較持續、穩定的回報，外商到中國長期投資的意願強。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，由於通膨問題未解，美國聯準會持續採取緊縮貨幣政策，連帶使人民幣匯率走勢受到波動。王春英則稱，下半年人民幣匯率會保持彈性和雙向浮動，在合理均衡的水準上保持基本穩定。

她表示，受到升息及地緣政治衝突影響，今年以來美元指數上漲超過11%，歐元、英鎊和日元兌美元的貶值幅度在10%到17%之間，人民幣僅貶值5.8%，匯率穩定性較其他貨幣強，目前市場亦未見明顯升值或貶值預期，跨境資金流動穩定。「隨著中國國內經濟穩定回升，人民幣匯率在全球主要貨幣中的穩定性更加突出。」（編輯：楊昇儒）1110722

延伸閱讀
中國上演外資大逃難 CNN分析點出3大原因中俄關係密切外資不安 資本逃離中國速度前所未見中國債務達2.6倍GDP 學者：炸彈將引爆疫情衝擊 上海上半年GDP年降5.7% 北京僅增0.7%
王春英
聯準會升息2碼 中國外匯局稱有能力適應政策調整
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族