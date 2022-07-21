滴滴遭罰353億元 中國網路安全審查指違法性質惡劣

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（中央社記者張淑伶北京21日電）滴滴公司經過逾一年網路安全審查後，中國國家網信辦今天公布結果，指其違法性質惡劣，罰人民幣80.26億元（約新台幣353億元），董事長程維與總裁柳青各罰100萬元。

根據官方微信號「網信中國」，國家互聯網信息辦公室依據「網絡安全法」、「數據安全法」、「個人信息保護法」和「行政處罰法」等法律法規，對滴滴全球股份有限公司做出上述行政處罰決定。

國家互聯網信息辦公室有關負責人並以回答記者提問的方式，說明此案件。

他表示，為防範國家數據安全風險，維護國家安全等，2021年7月對滴滴公司實施網路安全審查。經查實，滴滴公司的違法違規行為事實清楚、證據確鑿、情節嚴重、性質惡劣，應當「從嚴從重」予以處罰。

經查明，滴滴公司共存在16項違法事實，歸納起來主要是8個方面，包括：違法收集用戶手機相冊中的截圖訊息1196.39萬條；過度收集用戶剪貼簿訊息、應用列表訊息83.23億條；過度收集乘客人臉識別訊息1.07億條以及年齡段訊息、職業訊息、親情關係訊息、地址訊息等。

其他還有，過度收集司機學歷訊息、以明文形式存儲司機身分證號訊息；未明確告知下分析乘客出行意圖等訊息；以及其他違規事項。

這名負責人表示，滴滴公司存在「嚴重影響國家安全的數據處理活動」，以及拒不履行監管部門的明確要求，「陽奉陰違、惡意逃避監管」等其他違法違規問題，給國家關鍵訊息基礎設施安全和數據安全帶來嚴重安全風險隱患；「因涉及國家安全，依法不公開。」

他說，本案違法行為主體認定為滴滴公司。滴滴公司董事長兼CEO程維、總裁柳青，對違法行為負主管責任。

他強調，滴滴公司違法違規行為情節嚴重；違法行為最早開始於2015年6月，持續至今，時間長達7年；滴滴公司違法處理個人訊息達647.09億條，數量巨大。

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滴滴出行去年6月不顧中國官方反對，在美國掛牌上市，結果上市不到一週隨即遭到中國官方出手監管，對滴滴展開一系列的調查，並下架應用程式，以致股價一路走低，於今年4月16日正式發布自美退市公告。

一般認為，罰款措施宣布後，中國政府將放寬先前實施的限制，不再禁止滴滴出行的平台吸收新用戶，並為滴滴在香港股市啟動新股上市鋪路。滴滴出行的應用程式在中國每月有數千萬用戶使用。（編輯：呂佳蓉）1110721