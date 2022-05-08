上海日企6成仍停工 近8成歐企指中國吸引力降

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日企上海工廠有63%處於停工。此外，78%的受訪歐企認為中國市場作為投資目的地的吸引力下降。圖為6日上海警方在乍浦路橋上，攔檢外送員車輛。（中新社）

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（中央社記者張淑伶北京8日電）儘管官方表示上海重點企業的復工率超過7成，但供應鏈問題仍使許多企業無法生產，日企在滬工廠有63%處於停工。此外，78%的受訪歐企認為中國市場作為投資目的地的吸引力下降。

日經中文網報導，上海日本商工俱樂部5日公布的調查結果表明，在上海市擁有工廠的日資企業中，63％處於停工狀態，加上開工率在3成以下的，達到91％，主要原因是封閉造成物流網中斷等。

報導說，受到上海封控影響，即使位在日本三重縣的本田鈴鹿製作所，4月的產量也比原計畫減少5成。

財新週刊4月下旬的報導指出，有汽車行業的人士表示，即使人員回到崗位，實際恢復生產的狀況並不理想，因為零部件供應緊張，流水線生產節奏至少放慢一半。許多同在供應鏈上的廠商，並沒有都被同時納入官方的復工名單裡。

根據微信公眾號「中國歐盟商會」，中國歐盟商會與羅蘭貝格管理諮詢公司（Roland Berger）5日聯合發布針對歐洲在中國企業的調查報告顯示，中國的嚴格疫情防控措施使得23%的受訪企業正考慮將現有或計畫中的對華投資轉移至其他市場。

這個結果與2022年初有此想法的企業數量相比，增加了一倍多；這也是過去10年間達到的最高值。另有7%的受訪企業表示，俄烏戰爭導致他們正考慮取消現有或計畫中的對中國投資。

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3/4的受訪企業表示，公司整體運營受到疫情防控嚴重影響，主要集中在物流倉儲壓力、商務旅行暫停以及線下會議取消這3方面。78%的受訪企業認為，在中國嚴格的疫情防控政策下，中國市場作為投資目的地的吸引力下降。

中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）表示，會員企業願意咬緊牙關渡過眼前困難，但如果現狀持續下去，更多企業將開始評估替代中國市場的其他方案，「與一個潛力巨大但是不穩定而且供應鏈瀕臨癱瘓的市場相比，可預測性強且運作正常的市場更具吸引力。」（編輯：呂佳蓉）1110508