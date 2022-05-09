前中國人行官員估計：中國Q2經濟成長降至2.1%

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（中央社台北9日電）受疫情影響，中國經濟下行壓力大。前中國人民銀行調查統計司司長盛松成表示，本輪疫情對經濟的影響，主要體現在第二季度，估計第二季度經濟成長在2.1%左右，上半年經濟成長約3.5%。

盛松成9日於「中國證券報」上撰文作上述表示。針對疫情對製造業的影響，盛松成指出，受本輪疫情影響較為嚴重的上海、深圳為長三角和珠三角的核心城市，是中國內外循環的重要樞紐。

他表示，若供應鏈停擺時間過長，會造成眾多小微製造業企業的生存將受到嚴重威脅、全球供應鏈可能加速調整，以及製造業可能的外遷。

盛松成並分析，消費恢復可能會更為緩慢，預計4月份消費的下行程度會更大。以2020年武漢的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後經濟復甦的路徑來看，工業生產和投資在復工復產之後實現了典型的「V形」反彈，當中消費是最慢的；且消費恢復緩慢與居民消費意願減弱有關。

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對於中國實施動態清零政策，他則強調，為實現全年經濟社會發展目標，需要在毫不放鬆疫情防控的同時，積極落實有關政策措施。

他在文中提出「6項措施」，包含確保交通物流暢通，確保重點產業鏈和供應鏈；全面加強基礎設施建設；適度放鬆房地產調控；將促進國內大循環和改善民生作為支持平台經濟健康發展的出發點；在全社會範圍內提振信心，改善預期；加快落實財政政策。（編輯：呂佳蓉/陳沛冰）1110509