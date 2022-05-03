後疫情時代 學者點出全球經濟三大下行風險

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（中央社記者蘇思云台北3日電）國際貨幣基金（IMF）日前下修全球今年經濟成長率到3.6%。學者表示，今年全球經濟面臨3個下行風險，包含美國聯準會（Fed）升息動作、俄烏戰爭與中國封控，台灣都難置身事外。

中經院今天公布台灣採購經理人（PMI）指數，PMI、台灣非製造業經理人指數（NMI）都微幅下滑，媒體關注景氣前景以及全球經濟走勢。

中央研究院經濟所研究員簡錦漢指出，目前看起來全球經濟今年面臨3項下行風險，台灣需要持續關注，難以置身事外。

第一是Fed進入升息循環，外界預期美國本週可能升息2碼（1碼為0.25個百分點），從過去歷史經驗來看，美國為了抑制物價，可能採取較為激烈的做法，加上美國除了升息外，還可能近期就會開始縮減資產負債表，部分持有到期的債券將不會繼續購買，縮減規模1年可能達1兆美元。

簡錦漢指出，Fed做法不僅牽動美國景氣變化，對於發展中國家金融市場穩定性也帶來風險，像是土耳其、阿根廷、巴西等國負債比較高，美國升息後可能造成這些國家利息支出增加、舉債成本增加等狀況。

簡錦漢表示，第二是烏克蘭、俄羅斯戰爭造成的下行風險，俄羅斯會不會採取更激烈手段、戰爭還會持續多久也不清楚。俄羅斯最近也採取報復行動，停止提供波蘭、保加利亞天然氣，歐盟也有很多國家有在討論是否停止進口俄羅斯的能源，但也可能造成原油成本上升，對歐洲經濟也是很大的挑戰。

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簡錦漢指出，第三是中國近期的封控措施，由於Omicron病毒傳染力強，如果要持續清零，就會付出很高的經濟代價，一來影響中國的經濟成長率，作為全球第二大經濟體，可能進而拖累全球經濟與貿易動能，中國經濟成長率要達到官方預估的5.5%「確實很挑戰」；再者，可能會有更多廠商進行供應鏈調整，轉移生產基地到越南、印度等。

至於台灣央行有沒有可能進一步跟進美國升息，簡錦漢認為，央行接下來有可能會持續升息，不過，應該不會跟進美國同等的升息幅度，但先前疫情期間，各國央行都大幅度降息，「利率適度回歸到正常一點的水平，不是壞事」。（編輯：翟思嘉）1110503