中國經濟下滑壓力 分析：接近甚至超過武漢爆疫

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圖為4月底時，北京東城區一處胡同平房因出現確診者被封，設了臨時廁所，專供隔離人員使用。胡同區居民平時使用公廁。（中央社檔案照片）

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（中央社台北4日電）上海封城超過一個月，北京等多地疫情繼續燒，嚴重打擊中國服務業及製造業。外媒今天綜合多名經濟學家分析，目前中國經濟下滑壓力接近甚至超過武漢爆疫時，第二季經濟成長面臨更大壓力。

BBC中文網今天報導，野村中國首席經濟學家陸挺在4月27日的國際金融論壇會議表示，中國今年經濟下滑壓力已接近甚至超過2020年第一季，即武漢爆發疫情時期，其中一個原因是兩年前民眾普遍預期疫情會在當年結束，但現在民眾普遍覺得疫情結束似乎遙遙無期。

在這種不確性下，民眾減少耐用品消費及房地產投資。

官方的統計數據也印證了陸挺的觀點。中國統計局4月30日公布，4月採購經理人指數（PMI）為47.4%，創2020年3月以來新低。

以新能源汽車交付量為例，3家主要企業蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車的4月份汽車交付量，較前一個月下跌41%至62%不等，這都與疫情有關。

中國官員也承認，4月不少企業反映物流運輸困難加大，甚至出現主要原材料和關鍵零部件供應困難、產品銷售不暢順及庫存積壓等，上下游相關企業生產經營受到較大影響。

報導引述經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰表示，今年第一季數據並未完全反映疫情導致經濟脆弱，因為上海3月底才封城，之後其他數十個城市的封控措施也有所升級。

徐天辰表示，這會令消費需求仍然疲軟，供應鏈經歷前所未有的挑戰，這也意味著中國今年第二季經濟發展可能更加困難。

中原銀行首席經濟學家王軍也表示，中國第二季經濟成長將面臨更大壓力。經濟失去動力的程度，取決於中國是否靈活調整抗疫政策，並透過宏觀政策對經濟更大支持。

安邦智庫表示，疫情使中國經濟形勢更加嚴峻，加劇投資者對中國經濟下滑壓力的擔心，這種擔心已經超越了中國央行降準帶來的積極影響，對目前宏觀政策力度和節奏能否支撐經濟穩定也信心不足。

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安邦智庫研究員魏宏旭表示，目前中國需要系統性穩定市場預期政策，如穩定匯率，避免過快貶值；降準、適度降息，以保障中小企業融資需求；並可考慮再發特別國債，增加對因防疫而受損害的企業和居民的補助，甚至可發放優惠券或消費券給企業和個人，推高消費。

廣東省多地包括深圳市已經開始發放消費券，其中深圳4月28日起合共發放人民幣5億元（約新台幣22億元）消費券。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110504