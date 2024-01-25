中國地方政府公布2023年經濟成長率 近半低於目標

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（中央社記者吳柏緯上海25日電）中國地方兩會近期陸續召開，並發布去年的經濟成長率數字與今年的目標。據統整，在目前已經公布的29個省市中，有14個未達去年的目標。同時，多數省市今年的成長目標低於去年。

2024年中國全國「兩會」將於3月登場，全國兩會舉行前，各省級兩會將依例先召開，同時發布政府工作報告，公布去年的宏觀經濟數據以及今年的目標。

綜合界面新聞、上海證券報、證券時報的報導，截至25日，中國31個省市區中已有29個公布相關數字，其中，有14個省市區並未達到去年訂下的經濟成長率目標，其中差距最大的是黑龍江省，2023年的目標為6%左右，實際數字為2.6%。

報導形容，由地方政府公布的「成績單」來看，2023年，中國的地方經濟走的有些步履蹣跚。除了黑龍江之外，包含廣東省設定的目標為5%以上，實際為4.8%；上海市設定的目標在5.5%以上，實際為5%；江西省設定的目標為7%左右，實際僅為4.1%。

經濟學人資訊社（EIU）經濟分析師徐天辰分析，2023年經濟成長受到部分一次性因素影響，例如在2022年的極低基期下，2023年的消費有明顯反彈，但2024年這些因素可能有所消退。

徐天辰認為，房地產領域面臨的風險挑戰仍未完全消散，加上外部環境的不確定性，2024年整個中國經濟的成長速度可能較2023年稍有放緩。

這樣的趨勢顯示在各地的2024年經濟成長率目標，至少已有11個省市今年的目標設定低於去年。

報導引述星圖金融研究院高級研究員付一夫分析，下調經濟成長目標，反映了各地的「實事求是」，根據實際情況，設定一個力所能及的目標值，也給2024年經濟恢復留下一些空間。

雖然出現部份下調，整體而言，多數省份的成長目標仍設定在5%以上，徐天辰表示，這可能代表今年中國全國經濟成長目標大概將定在5%左右水準，與去年持平。

據日前路透社引述消息人士透露，在去年的中共中央經濟工作會議中，官方顧問建議2024年經濟成長目標設定在4.5%至5.5%的區間，多數與會者贊成將目標設定在5%左右，與2023年持平。（編輯：唐佩君）1130125