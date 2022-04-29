強力封控措施波及經濟 中國接連端政策試圖救火

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（中央社記者吳柏緯上海29日電）中國為防控疫情採取封城等極端措施，然而政策如兩面刃，同時也對經濟造成重創，失業問題也浮現。為了穩經濟、保就業，中國近日正陸續採取一連串措施。

中國國家主席習近平26日主持召開中央財經委員會第十一次會議時強調，要全面加強基礎設施建設，加大財政投入基建；中國國務院總理李克強27日主持召開國務院常務會議，會中強調「需要更加重視穩就業」。而會議指出，穩就業是經濟運行保持在合理區間的關鍵。

綜合華爾街日報、紐約時報中文網報導，加速基礎建設一直是中國以往應對經濟放緩情形的主要手段，但有時過於緩慢，並使得許多地方政府背上沉重的債務。

在「穩經濟」的主旋律之下，有些城市正試圖採取更積極、更迅速的政策重啟經濟。深圳和寧波於28日宣布將向民眾發放購物餐飲消費券，總價值達人民幣8億元。

這種刺激民生消費的政策獲得學者讚許，報導引述德勤會計師事務所北京辦事處首席經濟學家許思濤表示，寧波和深圳的做法將在全國各地複製，「最好的政策不是多建一條地鐵，而是把注意力集中在消費者支出上。」

然而中央與地方政府接連出招，仍無法擺脫疫情對產業的衝擊，即便官方不斷鼓勵在疫情防控前提下復工復產，對於企業而言實際操作仍困難重重。

報導引述唐山一間電氣設備製造商的總經理表示，過去1個多月以來，唐山一直處於斷斷續續的封控狀態。雖然當地政府已允許一些公司在封閉管理的前提下恢復生產，但不少工廠仍無法復工，因為原材料無法運進唐山，「很多外部零部件、配件也進不來，就算復工也生產不了」。

事實上，在供應鏈中斷、貨運仍因防疫問題而無法順暢流通的情形下，包含汽車製造業在內的產業，即便已經開始復工，產量仍很低。

據報導，大眾汽車在東北吉林的大型裝配廠在停工5周後，於上周開始逐步恢復生產，上海郊區的工廠也重新生產；上汽集團和特斯拉等汽車製造商也已恢復了部分生產。「但汽車製造商一直不願預測可能在什麼時候恢復全部產能，更不用說可能在什麼時候為彌補今年春天減少的產量開始加班了。」

中國官方為達成今年設定的經濟成長率目標5.5%，竭盡所能使用政策工具，放寬相關經濟政策，然而隨著疫情持續蔓延，高強度的動態清零政策未鬆綁，加上看不見盡頭的封城政策影響生產，都抵銷這些努力。

日前中國國家統計局公布第1季的經濟成長率為4.8%，低於目標。國際機構近日也紛紛下調中國的全年預測數字，有機構甚至下修至4.2%。（編輯：陳沛冰）1110429