封城與疫情衝擊經濟 中國4月PMI創2年來新低

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（中央社記者吳柏緯上海30日電）受疫情、國際情勢影響，中國經濟趨緩反映在諸多的經濟數據上。中國今天發布4月採購經理人指數（PMI）為47.4%，不但連續兩個月落入緊縮區間，更創2年來新低。

製造業採購經理人指數（PMI）、非製造業經理人指數（NMI）均以50%作為榮枯線，指數高於50%代表景氣呈現擴張，低於50%代表景氣緊縮。

根據中國國家統計局發布，今年4月的PMI為47.4%，較3月下降2.1個百分點，不但連續2個月低於榮枯線，更是2020年3月以來新低。

公開資料顯示，2020年2月時由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發，中國製造業接續停工，直接衝擊經濟表現。當時官方發布的PMI為35.7%，3月則爬升至52%。

去年9月，受到能源缺口、限電政策與疫情等影響，PMI再次跌至榮枯線以下，直到11月才又重回榮枯線以上。

今年疫情在中國國內多點爆發，俄烏戰爭、美中摩擦等國際政治衝突的影響仍在持續；原物料價格持續高漲，對製造業經營造成影響；上海等地封城也直接衝擊中國的經濟表現，對於物流和就業衝擊大，中國再次面臨經濟成長速度趨緩的壓力。

為了穩經濟、保就業，中國近日正陸續採取一連串措施。

中國國家主席習近平26日主持召開中央財經委員會第11次會議時強調，要全面加強基礎設施建設，加大財政投入基建。目前中國政府部門正討論加速大型基礎建設項目的建設計畫，此外也討論刺激消費的計畫。

此外，中國國務院總理李克強27日主持召開國務院常務會議，會中強調「需要更加重視穩就業」。而會議指出，穩就業是經濟運行保持在合理區間的關鍵。

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會中提到要拓展職缺，落實大眾創業、萬眾創新相關政策，推進大學畢業生「百萬就業見習」。對於因疫情影響暫時失業、未參加失業保險的困難人員，給予臨時救助。各地也必須落實「穩就業」責任，設為績效考核，確保完成全年就業目標。

華爾街日報報導，中國官員正打算與外國投資者和企業舉行會議，「以安撫那些因中國政府整頓民營領域而感到不安的投資者和企業」。此外，中國政府也在扭轉房地產等其他行業的政策，以提振經濟，例如放寬購房限制、延後實施房地產稅。（編輯：周慧盈）1110430