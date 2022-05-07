中國清零挫傷經濟 製造業信心主要經濟體中最差

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（中央社台北7日電）中國當局堅持動態清零的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策，加上地緣政治緊張，使經濟成長的前景蒙上陰影，4月份中國製造業信心在全球主要經濟體中最差。

據香港「南華早報」（SCMP）報導，經中國國務院核准設立的物流與採購行業綜合性社團組織「中國物流與採購聯合會」，6日公布全球21個主要經濟體4月份的製造業採購經理人指數（PMI）。

報導說，中國雖未列入其中，不過據當局公布的4月份數據卻是最糟的，甚至還不如俄羅斯。這個入侵烏克蘭的國家因遭到西方國家的嚴厲制裁而經濟受挫。

報導指出，據中國國家統計局，中國3月PMI是49.5，4月是47.4，反觀俄羅斯則是48.2。

報導說，PMI指數高於50代表生產擴張，反之則代表緊縮。

報導指出，中國物流與採購聯合會發表聲明說：「4月受疫情多點散發和國際地緣政治衝突等短期因素影響，中國製造業下行壓力有所加大，增速放緩，影響亞洲製造業增速回落。」

報導說，4月的PMI數據凸顯中國經濟活動放緩。這個人口14億的東亞國家號稱全球工廠。

報導指出，中國3月PMI指數49.5領先俄羅斯的44.1與土耳其的49.4，而當局公布的最新數據顯示，中國製造業與服務業上月的經濟活動跌落至兩年多來的最低點，又再次凸顯北京堅持的防疫清零政策挫傷經濟。

報導說，國外的經濟學者日益看壞中國今年的經濟成長預估，於此同時，外商頻頻示警，鐵腕封城措施導致中國變成毫無投資吸引力。

像是中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）1日曾表示，中國領導人在作繭自縛，疫情清零政策正使中國經濟蒙受巨大損失，並斷言中國是首個爆發疫情也可能是最後一個走出疫情的國家。

不只是外商看壞中國，報導指出，受到疫情及隨之而來的嚴格管控，中小企業受創最深，儘管對於清零重創經濟的關切益增，北京當局仍表明堅持動態清零到底。

報導說，特別是中共總書記習近平5日主持召開中央政治局常委會，重申「動態清零」防疫總方針，強調要與「一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭」。

報導指出，野村證券首席中國經濟學家陸挺6日表示：「會中幾乎沒提到經濟，推估北京可能更堅定延續動態清零策略。」

報導說，中國今年首季的經濟成長率4.8%優於預期，但是占中國經濟1/3的6個省級行政區，因遭逢疫情重創，首季的經濟成長率低於國家平均值。

報導指出，像是中國的經濟大省廣東與江蘇，還有因淪為疫情重災區而封成月逾的經濟重鎮上海等，首季經濟成長率都不到4.8%。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110507