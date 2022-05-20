更多編輯台推薦新聞：
波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻
政治

波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐美病例數不斷增加 加拿大也通報兩起猴痘確診
首頁 / 國際

厲行清零 中國經濟成長率恐低於美國1976年來首見

2022/5/20 20:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京20日綜合外電報導）中國「清零」政策下，嚴格封控防疫限制衝擊經濟，可能導致今年經濟成長率自1976年來首度被美國超越。此一角色互換可能對北京和華府都產生政治影響。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）昨天發布報告，預測全球第2大經濟體中國今年經濟成長率可能只有2%，美國則將成長2.8%。

雖然北京祭出財政、貨幣和監管刺激措施設法降低衝擊，但是中國國家主席習近平「清零」政策嚴格封控，仍給經濟造成阻力。相形之下，美國經濟儘管仍在力抗高通膨，但是就業和消費表現暢旺，仍然推動經濟成長。

彭博經濟研究的預測是個極端，對2022年中國國內生產毛額（GDP）年增率預測的中位數仍高於4%。根據世界銀行（World Bank）數據，如果預測結果成真，這將是中國全年增長率自1976年以來首度落在美國之後，當年中國經濟才剛從「文化大革命」10年動盪後開始復甦。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

自1970年代末「改革開放」以來，中國經濟成長腳步加快，但是在縮小對美國人均GDP的差距上，仍有很大的空間。

美國總統拜登（Joe Biden）正敦促國會議員通過目的在增強對中國競爭力的一系列法案，如果美國的增速超過中國，他一定會把握住這結果。在一定程度上，他已經把自己的經濟施政設定成展示民主模式與習近平獨裁模式的比拼。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1110520

延伸閱讀
4中國特工1美公民涉情蒐 鎖定中國異議與民運人士彭博預測：也許中國永遠不會成為全球最大經濟體注資高科技抗衡中國 美前安全高官促國會快立法
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族