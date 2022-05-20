厲行清零 中國經濟成長率恐低於美國1976年來首見

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（中央社北京20日綜合外電報導）中國「清零」政策下，嚴格封控防疫限制衝擊經濟，可能導致今年經濟成長率自1976年來首度被美國超越。此一角色互換可能對北京和華府都產生政治影響。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）昨天發布報告，預測全球第2大經濟體中國今年經濟成長率可能只有2%，美國則將成長2.8%。

雖然北京祭出財政、貨幣和監管刺激措施設法降低衝擊，但是中國國家主席習近平「清零」政策嚴格封控，仍給經濟造成阻力。相形之下，美國經濟儘管仍在力抗高通膨，但是就業和消費表現暢旺，仍然推動經濟成長。

彭博經濟研究的預測是個極端，對2022年中國國內生產毛額（GDP）年增率預測的中位數仍高於4%。根據世界銀行（World Bank）數據，如果預測結果成真，這將是中國全年增長率自1976年以來首度落在美國之後，當年中國經濟才剛從「文化大革命」10年動盪後開始復甦。

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自1970年代末「改革開放」以來，中國經濟成長腳步加快，但是在縮小對美國人均GDP的差距上，仍有很大的空間。

美國總統拜登（Joe Biden）正敦促國會議員通過目的在增強對中國競爭力的一系列法案，如果美國的增速超過中國，他一定會把握住這結果。在一定程度上，他已經把自己的經濟施政設定成展示民主模式與習近平獨裁模式的比拼。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1110520