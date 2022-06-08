更多編輯台推薦新聞：
MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知
生活

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備
國際

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

救經濟 中國增6275億留抵退稅擴大7行業受惠

2022/6/8 14:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）為挽救疲弱的經濟，中國國務院擴大增值稅留抵退稅新政策範圍，新增留抵退稅人民幣1420億元（約新台幣6275億元），新增批發零售及住宿餐飲等7個行業受惠。

第一財經今天報導，為進一步加大企業紓困力度，中國國務院擴大增值稅留抵退稅新政範圍，新增留抵退稅1420億元。

中國財政部及稅務總局7日通報「關於擴大全額退還增值稅留抵稅額政策行業範圍的公告」，新增7個行業受惠，包括「批發和零售業」、「農、林、牧、漁業」、「住宿和餐飲業」、「居民服務、修理和其他服務業」、「教育」、「衛生和社會工作」和「文化、體育和娛樂業」企業（含個體工商戶）。

新措施由今年7月1日起實施。

報導指出，中國財政部部長助理歐文漢近日公開表示，增值稅留抵退稅再增加1420億元，全年新增退稅總額達到約1兆6400億元，讓更多企業享受留抵退稅政策紅利，進一步增加現金流，對紓緩企業的資金壓力、穩定市場預期、提振市場信心，都產生十分積極的作用。

報導引述多位財稅專家表示，此次留抵退稅新增的7個行業，不少受疫情衝擊較大，經營比較困難，而且承載較多就業人數，新措施可減輕這些行業的資金壓力，有利穩就業保民生。

報導指出，今年總計1兆6400億元增值稅留抵退稅新政適用範圍涉及兩個層面，一是所有符合條件的小微企業（含個體工商戶），旨在加大對小微企業紓困力度。

二是面向特定的13個行業，除了上述7個行業外，還包括先前已公布的製造業、科學研究和技術服務業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、軟體和訊息技術服務業、生態保護和環境治理業、交通運輸、倉儲和郵政業。

稅務部門數據顯示，今年4月至5月31日，已退還留抵稅額約1兆3400億元，占今年總留抵退稅資金八成多。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1110608

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族