救經濟 中國增6275億留抵退稅擴大7行業受惠

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（中央社台北8日電）為挽救疲弱的經濟，中國國務院擴大增值稅留抵退稅新政策範圍，新增留抵退稅人民幣1420億元（約新台幣6275億元），新增批發零售及住宿餐飲等7個行業受惠。

第一財經今天報導，為進一步加大企業紓困力度，中國國務院擴大增值稅留抵退稅新政範圍，新增留抵退稅1420億元。

中國財政部及稅務總局7日通報「關於擴大全額退還增值稅留抵稅額政策行業範圍的公告」，新增7個行業受惠，包括「批發和零售業」、「農、林、牧、漁業」、「住宿和餐飲業」、「居民服務、修理和其他服務業」、「教育」、「衛生和社會工作」和「文化、體育和娛樂業」企業（含個體工商戶）。

新措施由今年7月1日起實施。

報導指出，中國財政部部長助理歐文漢近日公開表示，增值稅留抵退稅再增加1420億元，全年新增退稅總額達到約1兆6400億元，讓更多企業享受留抵退稅政策紅利，進一步增加現金流，對紓緩企業的資金壓力、穩定市場預期、提振市場信心，都產生十分積極的作用。

報導引述多位財稅專家表示，此次留抵退稅新增的7個行業，不少受疫情衝擊較大，經營比較困難，而且承載較多就業人數，新措施可減輕這些行業的資金壓力，有利穩就業保民生。

報導指出，今年總計1兆6400億元增值稅留抵退稅新政適用範圍涉及兩個層面，一是所有符合條件的小微企業（含個體工商戶），旨在加大對小微企業紓困力度。

二是面向特定的13個行業，除了上述7個行業外，還包括先前已公布的製造業、科學研究和技術服務業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、軟體和訊息技術服務業、生態保護和環境治理業、交通運輸、倉儲和郵政業。

稅務部門數據顯示，今年4月至5月31日，已退還留抵稅額約1兆3400億元，占今年總留抵退稅資金八成多。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1110608