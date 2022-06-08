中國要求穩增長 國務院督察發現有地方未落實

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（中央社記者吳柏緯上海8日電）中國國務院總理李克強今天主持國常會。會議提到，日前國務院對12個省的穩增長、保就業專項督察結果顯示，有的地方存在政策落實不到位、一刀切、亂收費、亂罰款等問題。

據央視新聞聯播，李克強8日主持召開國務院常務會議，聽取「穩增長、穩市場主體、保就業專項督查情況」彙報。

會議指出，近期國務院派出督查組，對12個省「穩增長」、「穩市場主體」、「保就業」等事項展開專項督查。從督查情況看，各地貫徹黨中央、國務院部署，加快落實中央經濟工作會議和政府工作報告確定的政策、穩經濟一攬子措施，多數地方發布配套舉措，助推經濟運行向好因素增多、市場信心增強。同時也發現「有的地方存在政策落實不到位、一刀切、亂收費亂罰款等問題。」

會議強調，目前經濟仍面臨下行的壓力，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，各地要切實負起「保一方民生福祉責任，以時不我待的緊迫感推動穩經濟政策再細化再落實，確保第2季經濟合理增長，穩住經濟大盤。」

會議提及，國務院辦公廳要回饋督查發現的問題，對典型的予以通報。「各方面要舉一反三，梳理存在的問題，儘快整改到位」，對未納入這次督查的省份，將會結合國務院年度大督查進行督查。

另一方面，地方要聚焦保市場主體、穩崗保就業強化政策支持；也要確保夏糧顆粒歸倉，保障煤炭電力穩定供應，支撐物價穩定；並且進一步暢通交通物流，解決好復工不達產、不協同問題。

會議強調，地方、部門尚未發布「穩經濟一攬子措施」的配套政策、實施細則，要儘快推出。對這次督查中反映的意見建議，相關部門要認真研究、完善政策。

會議還強調，對外開放是中國的基本國策，穩外貿、穩外資事關經濟全域、就業大局，要進一步擴大對外開放。在落實已發布穩外貿穩外資政策同時加大支持。（編輯：楊昇儒）1110608