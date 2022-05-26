李克強罕見警告中國經濟風險 防疫不鬆綁能救？

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（中央社北京26日綜合外電報導）中國國務院總理李克強25日對中國經濟發出不尋常的嚴厲警告，暗示北京的經濟成長目標恐怕越來越不可及。分析師已警告，中國若是不鬆綁嚴苛的防疫控管，經濟成長將繼續疲軟。

李克強在中國國務院召開的「全國穩住經濟大盤電視電話會議」上表示，3月、尤其是4月以來，就業、工業生產、用電和貨運量等一些中國經濟指標明顯走低，困難度某些方面比2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重衝擊時還大。

他還說，中國經濟有跌出合理區間的危險，並要求各部門採措施，確保經濟在第2季正增長。這令外界更加擔憂，中國今年恐怕無法達成野心勃勃的5.5%全年經濟成長率目標。

李克強指出，雖然5月以來部分地區推行復工復產，但經濟勢頭較脆弱，很多中小微企業反映已到存亡關頭，要扭轉經濟指標在5月負增長的走勢，需要很大力量。

法新社報導，李克強在會中強調防疫與經濟發展相互協調的重要性。越來越多官員和企業領袖呼籲中國在疫情控制及扶持經濟之間求取更多平衡，李克強是最新一位。

根據中國媒體報導，中國中央銀行和銀行監管當局23日告訴金融機構，鑑於國家經濟面臨的壓力，呼籲它們擴大放款。

受到高傳染力的Omicron變異病毒株擴散影響，中國目前疫情是2020年COVID-19疫情爆發初期以來最嚴重情況。

中國也是最後一個大型經濟體仍堅持防疫清零政策，實施大規模篩檢和嚴格的封鎖措施，這些限制令企業受重創。

路透社報導，許多民間經濟學家預估，中國第2季國內生產毛額（GDP）將較去年同期萎縮，相較之下第一季還有4.8%的成長幅度。

野村（Nomura）分析師近期便在一份客戶報告中警告，中國第2季經濟「負成長的可能性越來越大」。

彭博（Bloomberg News）報導，澳盛銀行集團（Australia and New Zealand Banking Group，ANZ）大中華區首席經濟學家楊宇霆指出：「李克強顯然非常擔憂，因為他下令盡可能盡快穩住成長、就業和企業活動。但在疫情清零框架不改的情況下，中國國務院也只能盡最大努力，最終仍得看疫情擴散狀況。」

高盛（Goldman Sachs）經濟學家也在客戶報告中說，李克強強調中國第2季經濟成長，可能是「含蓄承認」3月初訂定的經濟成長目標將具挑戰性。

高盛表示：「這場會議雖然並未宣布許多新的措施，但會議的性質和規模頗不尋常。」

根據中國經濟觀察報報導，這場會議從國務院直通區、縣，按照全中國2844個區、縣計算，參與規模超過10萬人，如此大陣勢極為罕見。且中國財聯社、21世紀經濟報導，市場認為此時舉辦會議，說明中國面臨的經濟下行壓力大，各種穩經濟、促成長的政策將全面加速執行。

中國央行今天便表示，它將促進對較小型企業提供更多信貸，並將鼓勵金融機構優先放款給中部和西部省分，以及受到疫情重創的地區和產業。

中國財政部今天也宣布，自本月21日至7月20日將提供中國航空公司補助，以協助它們度過疫情造成的業績下滑和油價上漲的衝擊。

不過，中國浙江一名汽車螺絲製造商告訴路透社：「只要中國不鬆綁防疫政策，任何其他措施目前都沒什麼價值。大家現在都對投資沒什麼信心或熱忱。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110526