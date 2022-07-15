中國經濟景況不佳 櫥窗城市深圳現況可見端倪

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（中央社台北15日電）東南沿海城市深圳市是中國對外大肆宣傳改革開放成就的經濟櫥窗與新興科技重鎮，由於嚴格COVID-19疫情防控措施等因素影響，如今的深圳消費力下滑，公司行號紛紛裁員，經濟深受重創。

香港「南華早報」（SCMP）今天報導，在深圳專營研發教育軟體的曾姓業者誠徵軟體工程師，令他感到訝異的是，來面試的幾乎都是有經驗但被當地雇主裁掉而失業的白領勞工。

曾姓業者說，人力資源部告訴他，職缺只開1個名額，共面試了10個工程師，其中有8個說，他們都是被科技產業界大公司裁員而丟了飯碗；其他則是任職規模中小型的科技公司，已被遲發薪水好幾個月。

他表示，這些人大部分都還在付房貸並急於謀職，目前具備3到5年經驗的軟體工程師，每月的月薪大約介於人民幣（下同）1萬元至1萬5000元（約新台幣4萬4000元至6萬6000元）間，遠低於去年行情。

曾姓業者說，深圳是個匯聚科技新貴且房地產飆漲的新興城市，不過許多人近來卻困於裁員、薪資被砍、現金流緊縮與需求驟減等窘境。

北京師範大學－香港浸會大學聯合國際學院人文與社會科學學部副院長趙曉斌表示，當前中國經濟面臨的挑戰不可言喻。

他說，深圳當地的領銜企業過去兩年因多重因素發展受困，像是被債務拖累的地產商恆大，受美中貿易戰拖累的華為與大疆創新，還有被當局監管重擊的騰訊等。

趙曉斌表示，另一方面，嚴格防疫封控導致各個供應鏈的外資上游企業與專才相繼離開深圳，出走海外，這些因素層層疊加，重創深圳整個製造業，同時波及進出口。

今年1至3月，深圳因爆發疫情封城，大多數工廠、港口與餐廳暫時歇業，6月底疫情捲土重來，批發市場、影城與健身房再歇業3天，此前兩天，市中心與香港邊境一帶，通報10多例確診病例。

現年40多歲在深圳當地電信公司擔任行銷經理的劉姓主管說，過去幾個月，當地民眾得出示48小時或24小時內核酸檢測陰性證明才能搭乘地鐵或計程車，導致深圳商業與消費活動驟降。

她說，目睹了大規模減薪與裁員，這個低潮從資通產業工程師蔓延至公務員、教師等中產階級，加上房市不振和高額房貸壓力，人們對於經濟前景感到沮喪。

報導指出，深圳今年上半年中古屋共交易9965件，比去年同期銳減65%，創下2007年以來最糟紀錄；新成屋則是成交1萬6126件，比去年同期減少38.3%。

深圳業界人士透露，內需不振重創深圳多家新創企業。

甫丟掉工作的焦姓民眾說，被疫情打亂的供應鏈假以時日可恢復，只要有需求，很快就能恢復生產，目前問題在於市場需求不足。

焦姓民眾先前在深圳某家機器人公司擔任銷售經理，他說，近來深圳新創企業與投資人都被機器人大廠普渡科技的大規模裁員嚇壞了。

普渡科技去年才剛融資人民幣10億元（約新台幣44億元），並且員工規模擴張至3000人。

這週稍早普渡科技創辦人張濤宣布企業瘦身。據報導，普渡科技將裁員數百人，張濤當時發信給員工說，經濟情況很糟，資本市場進入寒冬。

深圳當地科技產業業者認為，面對經濟逆風，對於中國經濟前景的信心格外重要，呼籲當局儘快調整經濟政策，並改善與世界各國的互動。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110715