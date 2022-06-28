西瓜換房到惡意不買房 中國官商花招盡出救房市

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（中央社台北28日電）為挽救經濟遲滯，中國各地將「救房市」列為要項，軟硬花招盡出。除清查「惡意不買房」、要公務員幫忙賣房及「小麥換房」外，如今又有二線城市推出西瓜充當購房款的「西瓜換房」促銷案。

先前已見趨緩的中國經濟，在嚴厲的「動態清零」防疫政策下，今年第2季起更陷入遲滯。中國國務院為此推出「穩經濟大盤」等系列相關措施，要求各地執行。其中，「救房市」被列為穩經濟的「重中之重」項目。

在此情況下，以往中國大小城市高不可攀的房價，頓時變得十分「親民」，而各地官方更是花招盡出。這些措施中，有的令人發噱，有的卻噓聲四起廣遭撻伐。

像是山東省青島市西海岸新區薛家島街道辦17日發布通知，要求轄區內每個合作社6月底完成網簽的新建商品房不少於2戶。凡有人「惡意不買房，如查到銀行有巨額存款，一律提醒談話」，並納入今年度工作考核。由於媒體查證確有此事，遭到眾多中國網友的訕笑與批評。

此外，廣西玉林市的鎮政府公務員透露，今年2月以來，「賣房」反而成為他的主要業務，不但要調查境內村民購房意願，還要安排進城看房，這關乎他的考核績效。玉林位處廣西的東南部邊陲地帶，人口外流嚴重，當地官方因此下達「加快人口進城」的政策，部分鎮政府更推出「購房就提供就業機會」的誘人措施。

而一些地方的地產商，更推出令不少中國民眾咋舌發噱的促銷措施。例如，河南省建業地產在開封市推出的2處建案，便分別喊出每斤（中國制，合0.5公斤）小麥可抵人民幣2元、最高可抵16萬元頭期款，以及每斤大蒜可抵5元頭期款、且未設上限的優惠方案。

在山東省荷澤市，屬港資的鴻基地產同樣推出每斤小麥可抵2元頭期款的優惠方案。

至於最新的噱頭，出現在二線城市的江蘇省南京市。

綜合中國媒體今天報導，南京地產商「萬嘉房地產」的「雲漾濱江」建案，便推出每斤西瓜抵10元購房款、最高抵10萬元的活動，推出後立即哄傳中國網路，引起許多網友議論，其中不乏嘲諷的留言。

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不少中國網友將上述「小麥換房」、「大蒜換房」、「西瓜換房」的促銷案，以及「惡意不買房」、「公務員賣房」作連結，直指中國房地產景氣已經到了快崩塌的邊緣。除了山東荷澤「小麥換房」及廣西玉林「公務員賣房」，其他方案在引起熱議下已經喊停。

儘管如此，中國網友普遍認為，不管房價再跌，城市居民、特別是年輕人距離購房的夢想仍然遙遠。其中有網友說，不管接著會推出「XX換房」，就當成段子（編造的故事）來看就好，買不起還是買不起。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110628