陸取現難及爛尾樓民怨炸 中央出手防成政治問題

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（中央社台北18日電）中國近期社會民怨爆發，繼河南與安徽5家村鎮銀行「取現難」後，各地出現「爛尾樓」業主停貸潮，為防成政治問題，中國銀保監會昨晚表示，將擴大墊付額度及要求銀行推動「保交樓」。

河南與安徽等5家村鎮銀行因「取現難」儲戶維權討錢卻遭毆打掀民憤後，河南及安徽等地方金融監管理單位同意對儲戶「分批墊付」，首先墊付對象為單家機構單人合併金額人民幣（以下同）5萬元（含）（約新台幣22萬元）以下的存戶。

村鎮銀行「取現難」風波未息之際，另一樁波及範圍更大的「爛尾樓」業主停貸潮來襲。根據GitHub網站「全國各省市爛尾樓停貸通知匯總」，截至16日晚上8時，中國已有286個樓盤（建案）發表「全體業主停貸告知書」，集體停繳房貸，遍及25個省份。

上千名陝西西安受害業主14日更一度包圍陝西銀保監局，要求查辦銀行違規放貸給建商。網路上也出現要求查辦開發商及銀行的聲浪。

中國民怨益烈，驚動中央出面處理這2起事件。

據「每日經濟新聞」今天報導，昨晚中國銀保監會有關部門負責人接受「中國銀行保險報」採訪時表示，對於河南安徽5家村鎮銀行「取現難」進展，該負責人稱，下一步將陸續啟動5萬元以上客戶墊付工作。

中國「爛尾樓」遍布各省市，為防民怨擴大，銀保監會要求銀行要積極履行自己的職責，既要遵循市場化、法治化原則，又要主動承擔社會責任，千方百計推動「保交樓」。

銀保監會強調，銀行保險機構在地方黨委政府領導下，應積極參與相關工作機制，堅持摸清情況、實事求是、主動參與合理解決資金硬缺口的方案研究，做好具備條件的信貸投放，協助推進項目快復工、早復工、早交付，並做好客戶服務工作，加強與客戶溝通。

針對一系列的民怨事件，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，「爛尾樓」事件敲響了警鐘，說明房地產的問題容易演變為社會問題，需從穩定社會大局的角度入手，防範問題發酵和民怨增加。

復旦大學地產運營研究所前所長蔡為民分析，一件單純的金融事件，隨著輿論發酵及串聯，成為了經濟事件；最後這個浪潮席捲中國各地，變成了政治事件。

他說，但「政治事件就由政治方法解決，加上20大召開在即，中國政府不會容許這樣的事件擴大，而且是會以中央政府的能力處理這個問題」。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1110718