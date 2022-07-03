通膨壓力嚴峻 學者：6月CPI年增恐連4個月破3%

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（中央社記者蘇思云台北3日電）主計總處6日將公布6月物價指數統計，學者分析，去年同期台灣實施三級警戒，基期相對低，CPI破3%機率高，這也將導致國內消費者物價年增率連續4個月超過3%，主要央行貨幣政策緊縮速度會是觀察通膨走勢的關鍵。

行政院主計總處公布5月消費者物價指數（CPI）年增率3.39%，創近10年來最大漲幅，已連續3個月超過3%；反映廠商進貨成本的躉售物價指數（WPI）則年增16.62%，更是寫下逾41年最大漲幅。

台經院國際事務處研究員邱達生告訴中央社記者，去年5月疫情升到三級警戒，同年6月CPI為1.83%，在低基期因素下，預期6月CPI年增率一定破3%，甚至可能會是此波通膨的高點，估6月CPI年增率可能比5月更高。

對於未來通膨走勢，邱達生分析，估計到7月後通膨會慢慢減緩，他預估今年11月台灣CPI有機會下降到2%以下，因為屆時美國聯準會（Fed）已多次升息，強勢美元一定會壓抑國際原物料價格漲勢，有機會解決很大一部分台灣的輸入性通膨，因此他預期這波通膨高點在6月。

不過，中央大學台經中心執行長、經濟系教授吳大任則持不同看法，他認為6月CPI破3%可能性高，但6月的前半個月疫情較嚴峻，廠商累積的成本壓力可能暫時自行吸收，但7月後疫情趨緩，民眾出門消費意願提高，加上先前調漲電價，雖然主要針對高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15%，但廠商多少會轉嫁成本，預期7月物價壓力可能還比6月高。

至於下半年通膨走勢的關鍵因素，吳大任指出，要看主要國家央行貨幣政策緊縮速度，以美國而言，外界預期Fed在7月還會升3碼，9月還可能升2到3碼，對需求面的影響可能再晚1到2個月逐漸顯現，隨著家庭支出膨脹，可能排擠非必要支出，若美國消費力道下半年明顯下滑，加上全球需求放緩，物價下降趨勢會比較快。

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不過，吳大任提醒，台灣是出口導向型國家，手機、筆電、腳踏車等產品對多數家庭仍屬非必要支出，如果美國消費力道明顯下滑，可能衝擊台灣出口表現，台灣央行在考慮出口反轉可能性時，升息腳步也可能放緩或停止。近期全球股市震盪，也開始反映部份外資對下半年經濟展望有疑慮。

台灣央行預估第3季CPI開始走緩，國泰台大產學合作計畫團隊則認為台灣CPI要到第4季才會下降到3%以下，團隊估台灣今年全年CPI為2.9%，但尚未考慮電價調漲的影響。（編輯：林淑媛）1110703