電價審議打破連七凍平均漲8.4% 97%用戶不受影響

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經濟部電價費率審議會27日決議，考量民生物價穩定性，1000度以下住宅、小商家、低壓用戶、高中以下學校、民生商業不調整電價。中央社記者徐肇昌攝 111年6月27日

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（中央社記者曾智怡、鄭鴻達台北27日電）經濟部電價費率審議會今天決議，7月起平均電價調高8.4%，由每度2.6253元增加至2.8458元，終結連七凍；其中，高壓以上產業用電大戶調漲15%，但扣除6大疫情衝擊產業，且小商店及住宅用電1000度以下不調漲，約97%用戶不受影響。

電價審議結果出爐，針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15%，高壓用電均價將從每度2.699元調漲為3.1039元，特高壓從每度2.2354元調整為2.5707元；但考量內需產業受疫情衝擊，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲，影響約2.2萬戶。

此外，為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，住宅用電1000度以下、約占97%（1272萬戶）也不調漲；同時，為提高節能誘因，住宅用電1001度以上電價將調漲9%，受影響住宅用戶約36萬戶。

經過核算，整體平均電價漲幅為8.4%，平均電價由每度2.6253元調漲為2.8458元，電價調整將由7月1日開始實施。

（中央社製圖）

換言之，這次非「齊頭式」調漲，而是以漲用電大戶、不影響基本民生為原則，扣除受疫情衝擊、連動物價內需產業，其中也包含超商、超市、量販。

經濟部次長林全能表示，國際燃料價格大漲，預估全年油價來到每桶107美元、氣價成本每立方公尺19.68美元、煤價每公噸307美元，與過去相比，相差數倍之多，已達可適度調整電價的條件；電價公式明定在「供電成本持續大幅上漲或下跌時」，授權電價費率審議會適度調整，不受調幅3%限制。

林全能指出，因用電1000度以下住宅、小商家、疫情受困產業等電價並未調漲，物價影響相當有限，根據主計總處推估，對消費者物價指數（CPI）影響僅增加0.043個百分點。

台電今年前4月累計虧損新台幣469億元，因5月虧損持續，估計1至5月累虧將逾600億元；台電也預估，今年燃料成本將較去年增加約3000億元，顯見財務壓力巨大。據了解，若要完全反映燃料成本增加足額調漲，台電本次建議調幅高達40%。

台電表示，此次電價調漲，至今年底為止，可減少290億元的燃料成本壓力，但累計今年虧損突破1000億元機會仍高；至於是否達2000億元，還需觀察未來燃料價格趨勢。由於本次並未足額調漲，是否代表9月電價審議會可能進一步調整，經濟部表示，到時會根據最新燃料預測，做全盤考量。

由於會中每位委員皆「踴躍發言」，會議時間逾3小時，包含工總在會中表達盼分次調漲3%，商總則建議觀光旅宿因屬於疫情重創產業，應列為不調漲對象。（編輯：張良知）1110627