國際能源總署調查 台灣工業電價全球第6低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

IEA統計2020年各國電價，台灣住宅用電排名全球第4低、工業用電排名第6低。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北27日電）IEA統計2020年各國電價，台灣住宅用電排名全球第4低、工業用電排名第6低；近兩年國際燃料成本大漲，去年以來日、韓、美、德等各國調漲電價，根據經濟部提供訊息，以日本東京電力公司為例，今年連續2季電費漲幅均達3成。

台灣電價自2018年調漲3%後，已凍漲逾4年；根據能源總署（IEA）2020年統計，台灣住宅用電排名全球第4低、工業用電排名第6低，以住宅用電為例，台灣平均每度電僅約2.56元，反觀南韓每度電3.07元、日本每度電7.54元、丹麥每度電甚至高達9元。

不過，去年下半年，各國揮別疫情陰霾、經濟逐漸復甦，推升燃料價格上漲，國際預測機構原先預期今年氣價將回穩，未料今年2月24日俄烏戰爭開打，能源市場能源供需失衡惡化，國際油價每桶衝破100美元幾乎成常態，天然氣、燃煤價格更是屢創新高。

各國政府為避免電價上漲可能助長物價，初期策略都是「盡量吸收」，然而，隨著能源成本上漲時間與幅度越演越烈，電力公司自行吸收、政府預算撥補的壓力鍋快炸開，最後面臨「不得不調」的決策。

台灣鄰近的日本與韓國，早在去年第4季就已調整過電價，今年受俄烏戰爭影響，能源成本水漲船高，經濟部今天提供訊息，以日本東京電力公司為例，去年第4季電價上漲16.2%、今年首季續漲31.3%、第2季又調漲32.6%。

韓國今年因電價凍結，韓國電力公司（KEPCO）首季虧損已創下歷史新高，雖已宣布第2季將調漲電價，但政府考量疫情及通膨影響，並沒有讓韓電足額反映，預估虧損雪球將越滾越大，與台電面臨的狀況如出一轍。

新加坡自去年下半年起呈現調漲趨勢，去年第3季調幅19.29%、第4季為12.51%、今年首季調22.54%、第2季續漲23.9%。

觀察歐洲大陸，以最大經濟體德國為例，根據經濟部提供資料，今年首季較去年同期大漲16.5%，主因天然氣價格暴衝，牽動電價上漲。

核電占比高達7成的法國也無法倖免，法國能源監管委員會（CRE）表示，若沒有政府干預，電價將上漲46%；有鑑於此，法國總理去年第4季宣布建立「電價盾牌」，將電價漲幅控制在4%內，初期僅適用住宅用戶，今年擴大至所有非住宅用戶。

美國加州今年3月較去年同期也調漲12.9%。

4年多來，無論國際燃料價格如何波動，台灣電價始終「聞風不動」，眼看能源價格趨勢持續向上，凍漲金箍咒勢必得解開，累虧鉅額的台電、中油，才得以稍稍喘息。（編輯：潘羿菁）1110627