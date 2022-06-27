俄烏戰爭致能源短缺 法國考慮重啟燃煤電廠

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（中央社巴黎26日綜合外電報導）法國今天宣布考慮重啟一座近期才關閉的燃煤電廠，成為又一因俄烏戰爭而重新考量能源選擇的國家。

法新社報導，能源轉型部表示「鑒於烏克蘭局勢」和對能源市場的影響，法國正考慮今冬重啟東部聖阿沃爾德（Saint-Avold）的電廠。

法國能源轉型部的聲明說：「若下個冬天有需要，我們對聖阿沃爾德電廠重啟運轉的可能性，持開放態度。」但聲明強調，法國燃煤發電比重仍會低於1%，且不會採用俄羅斯燃煤。

聲明還說表示，總統馬克宏（Emmanuel Macron）最終關閉法國所有燃煤電廠的承諾未變。

聖阿沃爾德電廠甫於3月31日關閉，目前法國唯一仍在運轉的燃煤電廠，是在西部科爾代邁（Cordemais）。

法國大部分發電是核電，2020年核電占比為67%，燃煤發電僅占0.3%。

奧地利、德國、荷蘭最近相繼宣布，受俄羅斯入侵烏克蘭的影響，他們將增加使用燃煤發電，以滿足能源使用需求。

俄烏戰爭導致全球能源價格飆升，且俄國若斷供天然氣，還可能引發能源短缺問題。

俄羅斯能源巨擘「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）已停止對包括波蘭、保加利亞、芬蘭、荷蘭等多個歐洲國家供氣。

但重新投向使用化石燃料，已引起歐盟執委會和環保人士的警覺，指出歐盟恐無法達成削弱高污染能源的目標，並可能對氣候造成災難性後果。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110627