電價方案只漲大戶 工總遺憾、中小企業肯定

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（中央社記者鄭鴻達、曾智怡、鍾榮峰台北27日電）電價調整方案敲定用電大戶漲15%，小商店或受疫情衝擊內需產業不漲。工總對此表示「遺憾」，直言這勢必增加產業成本、影響投資意願；中小企業總會則肯定電價調整方案有「苦民所苦」。

經濟部電價費率審議會今天決議平均電價調幅8.4%，其中高壓、特高壓等產業用電大戶漲15%，住宅1000度以下、小商家及低壓用電，以及受疫情衝擊的高壓以上6大產業不受影響。此電價調整將由7月1日起實施。

工總秘書長陳益民表示，工總的代表今天有在電價費率審議臨時會中表達立場與態度，但最後經濟部仍拍板此次調整方案，工總對此感到「非常遺憾」。

陳益民說明，高壓與特高壓用電大戶電價調漲15%，勢必影響產業、增加成本，是否影響產業投資意願，甚至進一步衝擊民生消費，產生經濟衰退疑慮，值得觀察與憂慮。

陳益民表示，產業界關切的重中之重是供電穩定，大家都希望電力供應可以無虞，電網韌性也要足夠，不能動輒停電、跳電，建議政府能檢討發電結構的能源占比。

陳益民說，台灣是獨立電網，有任何狀況都得靠自己，政府目前發電結構目標為2025再生能源佔比20%，但這部分在去年底僅達成6%，與目標落差甚大，屆時該如何補足，要密切關切。

陳益民並表示，太陽能、風力發電易受天候影響而不穩定，作為基載電力風險大，若核電能延役，就不要這麼早除役。他強調，台電的核電經營是國際資優生，核二、三廠若延役，成本最低且零碳排。

陳益民呼籲，政府未來開發新能源時能重新思考能源占比，不應像現在以燃煤、燃氣占比最多，在2050淨零排放目標下，會導致企業雖努力降低碳排，但無法掌握的電力碳排卻算在企業身上，導致產業難以與國外競爭。

陳益民也期盼政府加速設置儲能裝置，尤其是日落以後，太陽能無法繼續發電，目前只用燃氣發電補足；若能強化儲能、電網，方能進一步穩定電力供應。

全國工業總會理事長苗豐強下午參加工研院「台灣2050氫應用發展技術藍圖」記者會受訪時也指出，電力架構是嚴重且複雜的問題，他建議應該要先釐清台灣電力結構，再討論電價是否一次漲足或分次漲價。

苗豐強指出，工總的訴求不是在電價調漲3%、5%，而是應該等電的結構清楚了，再決定一次漲足，還是漲很多次。

全國中小企業總會理事長李育家表示，對於住宅用電1000度以下、小商店及低壓用電，或是高壓以上6類產業不調整電價，他大表同意，並認為本次調整方案有「苦民所苦」。

李育家說，目前油價一直漲，若電價也漲，就是油電雙漲。因此，對於小型微利企業的電價能凍漲就凍漲，這次調整方案仍屬合理，可讓小微企業與內需市場先恢復。

李育家提醒，這次電價平均漲幅為8.4%，對出口導向的中小企業，仍應考慮給予一些優惠，若成本太高將難以負擔；不過，李育家認為，本次電價方案，大致上是有考量到中小企業。

李育家認為，除了電價，目前中小企業不只得面對通膨壓力，也要考慮未來工資調漲後，會連帶影響勞保、健保、勞退費用，且疫情對中小企業的衝擊還沒結束，盼政府考量中小企業的成本壓力。（編輯：張良知）1110627