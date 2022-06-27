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電價審議會激辯逾3小時 工總盼分次調整、商總喊觀光旅宿業應凍漲
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電價審議會激辯逾3小時 工總盼分次調整、商總喊觀光旅宿業應凍漲

2022/6/27 20:54（6/27 21:20 更新）
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經濟部27日召開111年電價費率審議臨時會，決議平均電價調幅為8.4%，其中高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15%。圖為民眾在台北市北投區高壓電塔旁跑步。中央社記者徐肇昌攝 111年6月27日
經濟部27日召開111年電價費率審議臨時會，決議平均電價調幅為8.4%，其中高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15%。圖為民眾在台北市北投區高壓電塔旁跑步。中央社記者徐肇昌攝 111年6月27日
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（中央社記者曾智怡、鄭鴻達台北27日電）電價費率審議會今天激辯逾3小時，最後決議產業用電大戶調漲15%，但扣除食品、百貨、餐飲等6類受疫情衝擊產業。經濟部表示，工總會中表達盼分次調漲3%；商總則指出，觀光旅宿因屬疫情重創產業，應列不調漲對象。

經濟部今天召開「111年電價費率審議臨時會」審議111年上半年公用售電業電價費率會後記者會，宣布平均電價調幅為8.4%，由每度2.6253元調漲為2.8458元；其中，產業用電大戶調漲電價15%；用電千度以下住宅、小商家、6大疫情受困產業等則不調整。

媒體關切會中討論重點及糾結較多之處，林全能表示，本次會議花費3個多小時充分溝通，針對燃料成本上漲，引發台電營運危機，「維持台電經營性，做好供電穩定，是大家最高共識」。

至於過程中討論較多部分，第一，電價調漲應能強化台電電力穩定；第二，高壓與特高壓調高15%部分，會中工總表達不同看法，認為應要「逐次、每次3%調漲」，將充分揭露工總意見，他們最後也同意本次調幅。

第三，商總會中提到國際觀光、旅館業受創嚴重，希望能納入不調漲對象。而經過檢視溝通，即使現在逐步開放邊境，也不可能「光靠電價不調漲，它就能很快速從谷底爬出來」；反而產業端體質強化、市場能力提升更為重要。已將商總意見註記下來，商總也接受6大類高壓以上用戶列為不調漲對象的結果。

經濟部電價費率審議會今天決議，平均電價調幅為8.4%，由每度2.6253元調漲為2.8458元，其中將針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲電價15%；但考量內需產業受疫情衝擊，為使其順利復甦，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲，此調整影響約2.2萬戶。

此外，為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，住宅用電1000度以下、約占97%（1272萬戶）也不調漲；同時為提高節能誘因，住宅用電1001度以上，電價將調漲9%，電價調整將由7月1日開始實施。（編輯：張良知）1110627

經濟部電價費率審議會27日決議用電大戶調漲電價15%，千度以下住宅、小商家不調。（中央社製圖）
經濟部電價費率審議會27日決議用電大戶調漲電價15%，千度以下住宅、小商家不調。（中央社製圖）
（中央社製圖）
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