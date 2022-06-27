北捷等電價大漲15% 台電：今年維持95折優惠

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（中央社記者曾智怡、鄭鴻達台北27日電）經濟部今天決議平均電價漲幅為8.4%，其中北捷等運輸產業將調漲15%。台電表示，今年包含高鐵、台鐵、北捷都享有95折電價優惠，以北捷為例，若虧損增加，應由其目的事業主管機關思考。

經濟部今天召開「111年電價費率審議臨時會」審議111年上半年公用售電業電價費率會後記者會，宣布平均電價調幅為8.4%，其中高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15%，但考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整。

電價調漲，運輸產業哀嚎將不堪負荷，台北捷運公司表示，26年來不曾實質調整票價，持續以低價提供服務，難以負荷電價此時貿然調整，建請中央給予額外折扣。

媒體關切台鐵、高鐵等產業電價提高，可能造成營業負擔；台電表示，根據電價優惠辦法第2條規定，軌道用電有優惠，意即前一年度平均成本和平均電價比率，若供電成本低於電價，可適用85折優惠；目前今年度包含高鐵、台鐵、北捷都享有95折優惠，無論電價有無調整，95折優惠仍會維持。

台電進一步表示，若北捷虧損增加，其實台電會虧更多，北捷應由其目的事業主管機關想辦法；經濟部次長林全能表示，至於台電本身，需韌性經營，將從不同面向機制處理。（編輯：黃國倫）1110627