桃捷電費估增3500萬元 持續爭取優惠電價折扣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園大眾捷運公司27日晚間表示，根據經濟部召開電價費率審議會公布最新電價方案，針對高壓及特高壓的產業用電大戶，電價將調漲15%。桃捷公司估計將增加約新台幣3500萬元電費。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年6月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）經濟部今天舉行電價費率審議會，對高壓、特高壓產業用電大戶調漲15%，桃園大眾捷運公司表示，估計約增加新台幣3500萬元電費，將爭取更優惠交通運輸動力用電的電價折扣。

經濟部下午召開「111年電價費率審議臨時會」審議111年上半年公用售電業電價費率會後記者會，宣布平均電價調幅為8.4%，其中高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15%，但考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整。

桃捷公司晚間發布新聞稿表示，根據經濟部今天召開電價費率審議會公布最新電價方案，針對高壓及特高壓的產業用電大戶，電價將調漲15%。桃捷公司估計將增加約新台幣3500萬元用電費用。

桃捷公司指出，台電公司歷年對所有軌道業皆有公益性的交通運輸業電價優惠措施，以111年為例，台電公司提供軌道用電費5%優惠折扣。

桃捷公司說，機場捷運因為受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情邊境管制影響，嚴重衝擊運量以及車票收入，因此，桃捷公司未來將持續與台電爭取更優惠的交通運輸動力用電之電價折扣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

桃捷公司表示，自106年5月成立「桃捷節約能源委員會」，將節能視為重要營運方針，持續擴展低碳交通，同時配合經濟部實施「政府機關及學校用電效率管理計畫」，進行照明設備更換LED燈、辦公室力行節能、提升空調設備使用效率，以及電扶梯使用採節能模式等相關節能措施，落實節能減碳，綠色運輸經營理念。

台電表示，根據電價優惠辦法第2條規定，軌道用電有優惠，意即前一年度平均成本和平均電價比率，若供電成本低於電價，可適用85折優惠；目前今年度包含高鐵、台鐵、北捷都享有95折優惠，無論電價有無調整，95折優惠仍會維持。（編輯：方沛清）1110627