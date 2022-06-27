電價調漲定案 7/1起產業用電大戶漲15% 小商家及千度以下住宅不調

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經濟部27日召開111年電價費率審議臨時會，決議平均電價調幅為8.4%，其中高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15%。圖為民眾在台北市北投區高壓電塔旁跑步。中央社記者徐肇昌攝 111年6月27日

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（中央社記者曾智怡、鄭鴻達台北27日電）經濟部電價費率審議會今天決議，平均電價調幅為8.4%，其中高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15%，但考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6大產業及高中以下學校不調整。此電價調整將由7月1日開始實施。

國內電價自2018年4月國際能源價格大漲而調漲3%後，截至去年已連7凍漲；今年3月雖遇俄烏戰爭推升燃料價格暴漲，但因無法判定是短期干擾或長期趨勢，當時電價審議會罕見未做決議。

經濟部今天召開111年電價費率審議臨時會，審議上半年（4月至9月）的電價費率。經濟部會後召開記者會，由次長林全能宣布結果。

經濟部指出，本次審議會考量燃料價格居高不下，已造成台電營運的巨大壓力，應適時反映成本，以支持國家供電穩定。因此審議會決定，針對用電大戶調漲電價，同時考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商店及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整。

經濟部說明，審議會決定，將針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15%，高壓用電均價將從新台幣2.6990元／度調漲為3.1039元／度，特高壓從2.2354元／度調整為2.5707元／度，但考量內需產業受疫情衝擊，為使其順利復甦，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲，影響約2.2萬戶。

（中央社製圖）

此外，為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，住宅用電1000度以下、約占97%（1272萬戶）也不調漲。同時為提高節能誘因，住宅用電1001度以上（排除使用維生輔具的身障家庭），電價將調漲9%，例如每月用電量1001度，只有超出的那1度會調漲，其餘1000度不調。

如以繳納電費試算，為非夏月每期（兩個月）6592元、夏月7904元以下家庭用戶，不受影響。上述方案核算為整體平均電價後，漲幅為8.4%，平均電價由2.6253元／度調漲為2.8458元／度，以漲用電大戶、不影響基本民生為原則。此電價調整將由7月1日開始實施。

經濟部表示，繼111年3月29日審議會後，經密切觀察國際油價走勢，雖然已較俄烏開戰初期大幅震盪漸趨平穩，但價格居高不下。電價公式明定在「供電成本持續大幅上漲或下跌時」，授權電價費率審議會，可以就調幅進行適度調整，不受調幅3%限制。

因應目前國際燃料價格大漲，預估全年油價來到107美元/桶、氣價成本19.68元／立方公尺、煤價307美元／公噸，與過去相比相差甚至數倍，已達可適度調整電價調幅的條件。

經濟部強調，國外電業針對這波燃料價格大幅上漲，已陸續進行電價調整，調漲幅度介於13%至45%間，甚至國外民營電力公司因考量成本，影響供電穩定。

經濟部指出，台電公司面對燃料價格居高不下，預計今年燃料成本將較去年增加約3000億元，將面臨極大財務壓力。這次在通盤考量燃料成本、台電財務、疫情衝擊及穩定物價等因素下，仍有必要讓台電公司維持供電穩定的營運模式，因此以最低影響限度進行電價調整。（編輯：蘇龍麒）1110627

（經濟部提供）

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