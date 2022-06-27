經部：電價調漲豁免門檻放寬 影響CPI估0.043個百分點

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（中央社記者曾智怡、鄭鴻達台北27日電）經濟部電價費率審議會今天決議平均電價調高8.4%，是否牽動物價，經濟部表示，因用電千度以下住宅、小商家、疫情受困產業等電價並未調漲，主計總處推估，對消費者物價指數（CPI）影響增加0.043個百分點。

經濟部電價費率審議會今天決議，平均電價調幅為8.4%，由每度2.6253元調漲為2.8458元，其中將針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲電價15%，但考量內需產業受疫情衝擊，為使其順利復甦，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲，此調整影響約2.2萬戶。

此外，為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，住宅用電1000度以下、約占97%（1272萬戶）也不調漲；同時為提高節能誘因，住宅用電1001度以上，電價將調漲9%，電價調整將由7月1日開始實施。

經濟部今天召開「111年電價費率審議臨時會」審議111年上半年公用售電業電價費率會後記者會，針對本次調幅對CPI影響，台電表示，對CPI直接、間接影響為增加0.043個百分點。

經濟部次長林全能表示，回顧2018年電價調漲3%，只排除500度以下民生、1500度以下小商店，但這次小商店完全不調整，受疫情衝擊產業、連動物價相關行業也不調整，加上住宅部分調高度數門檻，推估對CPI影響較上次低，但僅是推估，實際對物價影響，將由行政院跨部會機制檢視監控與因應。

國內電價自2018年4月國際能源價格大漲而調漲3%後，截至去年已連7凍漲；今年3月雖遇俄烏戰爭推升燃料價格暴漲，但因無法判定是短期干擾或長期趨勢，電價審議會罕見未做決議，平均電價維持每度2.6253元。（編輯：趙蔚蘭）1110627

（中央社製圖）

（經濟部提供）