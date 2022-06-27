調漲電價加劇通膨壓力？ 經長：政府會努力穩定物價

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（中央社記者鄭鴻達台北27日電）外界擔憂，電價調整恐加劇通膨壓力，經濟部長王美花今天表示，國際燃料成本高漲是全球性問題，台灣油電價格與各國相比已是數一數二低，政府會持續盡量穩定物價。

王美花今天出席「地熱發電單一服務窗口」揭牌典禮時，於會前受訪做出上述表示。王美花表示，目前電價費率審議臨時會開會中，台電會就燃料成本、燃料價格國際走勢、國內物價穩定等各方面，提出相關方案供委員會討論，並將在會後召開記者會說明。

媒體詢問，電價上漲恐造成通膨加劇。王美花說，國際燃料成本高漲是全球性的問題，經濟部也有搜集、了解許多國家對油價、電價因應方式。

王美花強調，台灣油、電價格與各國比起來，已是全球數一數二的低，至於通膨問題，政府在穩定國內物價做很多因應措施，台灣物價壓力比起許多國家相較溫和，不過，政府還是會盡量讓物價愈穩定愈好。

媒體詢問企業界擔憂夏季供電穩定，王美花表示，政府一定會做好電力穩定供應，夏季的用電高峰，也是政府最謹慎調度的時候，會就供應端、需求端等，做好每個月甚至每一天的準備工作。

另外，台北捷運公司上午指出，26年來不曾實質調整票價，持續以低價提供服務，難以負荷電價此時貿然調整，建請中央給予額外折扣。

對此王美花說，台電本就有針對捷運用電提供優惠，台電今年對北捷的電價優惠還是存在。（編輯：潘羿菁）1110627