電價漲加劇台水虧損 經長：爭取預算支持降漏工程

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（中央社記者曾智怡台北21日電）台水去年虧損約新台幣42億元，且肩負推動降低漏水率計畫重任，若電價調漲恐加重負擔。經濟部長王美花表示，除降漏工程，台水也持續增加備援管線，會向行政院爭取編列公務預算，支持台水財務韌性。

台水補充，原編列今年虧損20多億元，若電價調漲，估計會虧到40億元。

立法院經濟委員會今天審查台水公司113年營業預算，朝野立委關心台水虧損問題，台水去年虧損約42億元。

民進黨立委林岱樺質詢指出，台水虧損原因有4項，首先，台水養護服務面積大，全台有7.6萬公里管線需維護及更新；再者，全台有兩家水公司，一是北水處、二是台水，水價長期一國兩制，水費偏利於用水大戶，應比照北水匡列用水級距。

第3，台水資產折舊、乾旱減供補償、電力成本上漲及負債利息沈重；最後，台水水管工程是自行舉債籌措經費。

林岱樺指出，台水自102年到113年有效降低漏水狀況7.55%，意即每年降低漏水超過一座石門水庫的自來水，然而，台水是在未調整水價情況下，自行舉債達到此成效，截至去年12月，累積舉債1044.25億元。

林岱樺呼籲經濟部研議每月用水千噸以上新增收費級距，確保用水正義；另在維護物價穩定下，經濟部應積極主動爭取給予台水補助，一年700億、共補助2年，以彌平累積舉債。

國民黨立委鄭正鈐指出，若撥補台水等於全民買單，讓特定用水大戶占便宜，呼籲檢討北水、台水收費標準不同，加上氣候變遷加劇用水挑戰，應透過用水級距安排，引導民眾省水。

王美花表示，用水大戶水價部分會和耗水費一起檢討；降漏工程方面，部分可用公務預算支應。

國民黨立委洪孟楷關切水價是否有反映成本，王美花回應，現在一度水平均12元，「一度差一元」；至於每年台水水價補貼金額，水利署長賴建信回應，目前僅離島水價有補貼41億元。

王美花中場休息接受媒體訪問表示，降低漏水率很重要，台水也被要求要增加備援管線，而台水現是由其收入支應建設，因此會向行政院爭取公務預算。至於水價調整規劃，她說，目前尚無規劃。（編輯：張均懋）1130321