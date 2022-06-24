台電累虧達853億 曾文生：電價調整盼反映國際現實

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（中央社記者曾智怡台北24日電）受國際燃料價格飆漲影響，台電目前累計虧損已達新台幣853億元。台電代理董事長曾文生表示，台電作為未來電力韌性的重要支柱，電價調整「希望反映國際現實狀況」，讓財務發展健全永續。

台電今天舉辦股東常會，公布2021年收入總額6368億元、支出6145億元，稅前淨利223億元，加計所得稅利益1億元後，淨利為224億元，累計虧損自642億元降至418億元。

不過，今年年初以來，受國際燃料價格大幅攀升影響，今年1至4月虧損469億元，累計虧損擴大為853億元。

曾文生會前接受媒體聯訪時表示，現在國際燃料價格震盪嚴重，鄰國也調整電費相應，台電作為公用性質的國營事業，肩負政策責任，「但無論如何都還是事業」，作為未來電力韌性的重要支柱，電價調整「希望反映國際現實狀況，讓接下來的財務發展健全永續。」

媒體詢問27日電價費率審議會將爭取多少電價調幅，曾文生表示，目前多國升息動作都與通膨有關，下半年能源價格走勢也是重大變數，將在會中報告各國電價漲幅、燃料價格狀況，以及哪些部門應做合理調漲等。

至於漲幅是否突破3%，曾文生表示，電費調幅規劃非台電決定，「台電工作就是備好各種資料」。

台電表示，去年台灣經濟在全球疫情間逆勢成長，受到景氣暢旺加上極端氣候等因素影響，全年用（售）電量2353.4億度創歷史新高，成長幅度4.7%更打破11年來紀錄。今年1至4月用電量累計727.6億度，也較去年同期增加23.3億度，成長3.3%。

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針對用電需求屢創高峰，台電強調，將持續推動再生能源發展、加強機組運維等作為，提升供電量能；其中，去年再生能源發電占比達21.6%，是歷年來首度超過2成，淨發購電量近160億度，等同提供約380萬家戶全年用電量。

另外，台電去年淨發購電量2488.1億度，同樣突破往年成績，依台電電源開發規劃，預計今年將有大潭電廠8號機（112萬瓩）、明年將有大潭電廠9號機（112萬瓩）與興達電廠新1號機（130萬瓩）等燃氣機組陸續上線，提升供電能力。（編輯：張良知）1110624