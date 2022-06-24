用電連日創高 台電：不排除上修尖峰負載破4000萬瓩

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台電24日表示，不排除上修今年用電負載至4000萬瓩以上。圖為台北市中正區大樓外牆的冷氣室外機。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北24日電）連日尖峰負載創高逼近4000萬瓩，台電發言人吳進忠今天表示，主因汽電共生減少發電，衝擊備轉容量，目前正蒐集汽電共生、產業用電等相關資料，不排除上修今年用電負載至4000萬瓩以上。

天氣炎熱，用電負載連日創高，距離台電原先預測4000萬瓩尖峰用電只差臨門一腳。

台電今天舉行111年股東常會，台電發言人吳進忠接受媒體訪問時表示，當時預測並無考慮到俄烏戰爭造成煤價上漲，而台灣供電部分來自汽電共生，業者因煤價上漲、售電收入減少，減少發電意願，導致賣給台電餘電減少，衝擊台電備轉容量。

吳進忠表示，由於汽電共生業者和供應戶轉而使用台電電力，墊高尖峰負載，才造成本週尖峰用電即高達3926、3994萬瓩。

台電擬上修尖峰負載量，吳進忠指出，變數很多，首先，近日汽電共生公布新辦法，將調高收購費率上限，業者應會增加發電意願，售電量將隨之增加；再者，半導體等高科技產業發展看來並無冷卻趨勢，加上疫情解封、經濟活動增加刺激用電攀升。

吳進忠進一步說，氣候變遷也是一大變數，回顧去年母親節後負載暴衝，今年同期則是負成長可見一斑，目前正在蒐集相關參數資料，重新檢討尖峰負載預測，預計7月公布結果。

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至於上修用電如何因應，吳進忠表示，第一，光電、離岸風電再生能源不斷增加；第二，汽電共生發電量的增加；第三，水力發電部分，年初便已和水利署協調讓水庫水位能保持在高水位，「現在黃昏、晚上幾乎全上」，慣常水力最多發電178萬瓩，抽蓄另有約200萬瓩，合計最大發電量能達430萬瓩。

吳進忠補充，去年汽電共生發電最多達150至160萬瓩，平均量為120萬瓩，反觀今年白天時段僅45萬瓩、晚上60萬瓩。（編輯：趙蔚蘭）1110624