高溫炎熱尖峰負載再創高 台電估7月恐飆破4000萬瓩

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天氣酷熱用電連日創高，台電表示，23日尖峰負載出現在下午1時40分、達3994萬瓩，再度創歷史新高。圖為台北市中正區一名戶外工作者以冰涼飲料消暑降溫。中央社記者徐肇昌攝 111年6月23日

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（中央社記者曾智怡台北23日電）天氣酷熱用電連日創高，台電表示，今天尖峰負載出現在下午1時40分、達3994萬瓩，不僅連續4天刷新歷年6月紀錄，也較昨天增加67萬瓩，再度創歷史新高，主因產業用電需求強勁。

台電指出，今天實際備轉容量251萬瓩，備轉容量率約6.28%，其中太陽光電於尖峰時刻發電出力達484萬瓩以上，約占尖峰負載達12%。隨時序邁入盛夏7月，用電尖峰負載將持續偏高，預估可能飆破4000萬瓩。

台電透過新聞稿指出，分析這兩天用戶用電情形，特高壓用戶包括半導體、電子零組件、基本金屬製造業等用電量，相較去年尖峰日7月27日，分別增加93.7萬瓩與100.7萬瓩；高壓用戶用電量較多的學校用電及服務業也增加約10萬瓩。

低壓用戶則因時序尚未進入盛夏，用電量較去年7月尖峰負載低。

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台電進一步說明，用電量逐年增加，6年前的今天恰也刷新當年歷史6月用電尖峰紀錄，但當時用電量僅達3520.9萬瓩、備轉容量率約3.03%，時至今日已增加473.1萬瓩。

台電提到，今年因國際燃料價格上漲，導致汽電共生業者發電成本大於售電收入，除減少發電外，部分業者甚至停機、改用台電電力，今年1至5月較去年同期減少發電約14.54億度，並增加使用台電電力近8.86億度。（編輯：林淑媛）1110623