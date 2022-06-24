工業用戶漲8至10%？ 經長：27日電價審議會決定

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（中央社記者曾智怡台北24日電）電價費率審議會27日舉行，傳出工業用戶可能調漲8%至10%不等，經濟部長王美花今天表示，電價調整將交由電價審議委員會討論，委員會由產官學組成，會就各項因素進行專業決定。

經濟部電價費率審議會將於27日召開，傳出漲幅最少的版本平均調漲達5%，包括工業大戶調高8%至10%；低壓小商家以用電1500度以上，民生用戶以1000度以上為調漲門檻。不過，將扣除電影院、百貨公司、賣場等用戶，以彌補受疫情衝擊的損失。

針對工業用戶可能調漲8%至10%，王美花今天出席表示，電價審議委員會27日將開會討論，而委員會由產官學組成，會就各項因素進行專業決定。

另外，昨天台北市信義區1021戶因線路開關跳脫造成停電，適逢近期全台用電量頻頻創高，外界關切供電穩定。

王美花表示，經台電查修，停電原因是變壓器接頭故障，台電散布全國設備共100萬具、線路超過40萬公里，經常需要維護。

她強調，台電設備故障或者外力等停電事故，已從一年逾2萬次，降至去年9000次，甚至今年1到5月次數也比過往減少，台電仍會努力維護相關設備，盼給予台電鼓勵。（編輯：潘羿菁）1110624