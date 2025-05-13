工商團體籲支持撥補台電 避免衝擊中小企業競爭力

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（中央社記者曾智怡台北13日電）美國關稅措施來勢洶洶，行政院日前通過4100億特別預算因應，其中包括撥補台電千億，但遭在野黨反對。工商團體強調，關稅、匯率壓力接踵而來，廠商毫無喘息空間，呼籲支持台電財務，也才能穩定電價，否則將衝擊中小企業競爭力。

中小企業總會理事長李育家接受中央社記者訪問表示，台電因穩定國內電價導致鉅額虧損，但也因此讓產業展現經濟成績並增加國內稅收，所以現在拿出千億補助台電是一種循環與回饋，要是台電未獲撥補，電價一漲，將衍生通膨問題，CPI一旦衝破2%將什麼都漲，可說是牽一髮動全身。

李育家不諱言，如今產業面臨關稅、匯率挑戰，若又調漲電價，半導體大企業調高售價仍會有訂單，但中小企業只要成本增加，就會衝擊競爭力，呼籲在野黨支持補貼台電預算。

台北市進出口商業同業公會表示，近期新台幣快速升值，衝擊出口廠商利潤，事實上，今年1到5月新台幣對美元匯率升值幅度比日韓高，同時關稅陰影仍在，且匯率升值眼看未達終點，因此支持穩定電價，並強調確保出口競爭力，保障產業根留台灣重要性。

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商總理事長許舒博呼籲，當前廠商面對關稅、匯率夾擊，支持政府撥補台電，畢竟台電當前財務狀況不佳，很難再借錢；但他也強調，這應為最後一次且「有條件」撥補，由於核管法修法三讀通過，「代表核電延役有方向」，台電需從長規劃降低成本方法 。

產業人士指出，政府編列的這筆特別預算，「無論補貼廠商或台電，對企業來說都很正面」，因近來包含關稅、匯率，供應鏈又面臨調整，都對廠商造成「超乎想像的壓力」，現在美中關稅已初步喬好，業界呼籲政府在談判時，應思考有哪些籌碼並提出更多因應措施。（編輯：林淑媛）1140513