續助中小企業轉型 蔡總統：台灣已是世界關鍵字

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北20日電）為強化台灣中小企業競爭力，總統蔡英文表示，除了有疫後特別預算，也投入新台幣950億元協助企業低碳轉型，隨著國際大廠加碼投資，台灣已是世界的關鍵字，為全球經濟發展的關鍵要角，她也對台灣前景充滿信心。

2024年全國中小企業聯合新春團拜今天晚間登場，蔡總統、總統府秘書長林佳龍、經濟部次長陳正祺等人與會。

蔡總統致詞表示，全台有163萬家中小企業，占全體企業達98%，支持台灣將近8成就業人口，是台灣經濟基石，感謝全國中小企業總會支持政策，提供諮詢、輔導等全方位服務，帶動中小企業創新發展。

蔡總統指出，近年面對百年大疫、全球供應鏈重組，以及淨零碳排等挑戰，政府透過5+2產業創新計畫、6大核心戰略產業等，以強化經濟體質。

蔡總統提到，整合跨部會資源，不僅有疫後特別預算提供經費協助，也透過中小企業整體競爭力提升方案，投入950億元協助企業低碳化、數位化轉型。對外貿易方面，蔡總統表示，積極布局全球、分散市場，近年和美國、加拿大等國簽訂貿易倡議，也透過新南向政策，讓台灣中小企業更直接參與國際市場。

蔡總統表示，國際大廠持續來台設廠、加碼投資台灣，台灣經濟實力備受關注，台灣已經是世界的關鍵字，也在全球經濟發展扮演不可或缺的角色，展望未來，對台灣前景充滿信心，相信產業界會持續努力追求台灣產業創新成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為協助中小企業留才，陳正祺指出，中小企業替員工加薪租稅優惠今年5月落日，經濟部已啟動修法作業，規劃取消啟動門檻、施行期間延長10年，減除率調高至150%，薪資標準預估提高至6.2萬元以下，希望鼓勵中小企業透過加薪留住人才。

全國中小企業總會理事長李育家致詞表示，台美21世紀貿易倡議首批協定去年完成簽署，將中小企業納入專章，以具體行動推動中小企業發展，全台中小企業有913萬就業人口，扮演護國山脈角色，相信新政府也會繼續照顧中小企業，助產業發展一臂之力。（編輯：張若瑤）1130220