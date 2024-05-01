中共20屆三中全會7月召開 35年來首度夏季開全會

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（中央社台北1日電）懸而未決的中共20屆三中全會，昨天終於確定7月召開，成為中共1989年6月召開13屆四中全會以來首度在夏季召開的中央全會，接近傳統7月底至8月初舉行的北戴河聚會時間。

同時，習近平2012年11月就任中共總書記後，在他第2、第3個任期內的19屆三中全會及20屆三中全會，舉行時間就接連打破以往的慣例，不是提前大半年，就是延後大半年，是中共黨內多年來少見的現象。

依文革後慣例，中共每屆三中全會，絕大部分選在黨代會翌年的9月至12月間舉行，且多聚焦經濟及改革開放等政策走向問題。照此慣例，由於中共20大是在2022年10月召開，20屆三中全會理應在2023年9至12月間召開，但直到今年7月才要召開，已較慣例延後了大半年。

相形之下，中共19屆三中全會的舉行時間，依例本應在2018年9至12月舉行。然而，19屆三中全會卻大幅提前大半年，在2018年2月下旬舉行，不但距離19屆二中全會餘1個多月，且討論的是「國家機構改革」等事項，十分反常。

此外，中共黨內依例在7月底至8月初舉行北戴河聚會，因此中央全會的舉行時間，多會避開夏季時段。而上一次在夏季舉行的中央全會，是1989年6月23至24日舉行的中共13屆四中全會，距今已近35年。

中共13屆四中全會舉行當時，正值「六四」事件剛平息，中共緊急召開這場全會免去趙紫陽的總書記職位，並推舉江澤民繼任，以穩定大局。

至於中共為何延到今年7月才舉行20屆三中全會，外界看法頗為分歧。其中有分析認為，中國經濟目前面臨發展困局，黨內需要時間，在經濟政策上決定方向及共識，導致拖延。（編輯：邱國強/謝怡璇）1130501