習近平稱謀劃深化改革 分析：三中全會重點

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（中央社台北29日電）中國國家主席習近平日前會見美國工商界及戰略學術界時提到，中國「正在謀劃和實施一系列全面深化改革重大舉措」。分析指出，「全面深化改革」將是中共20屆三中全會的核心議題之一。

習近平27日在北京會見美國工商界及戰略學術界代表時表示，改革開放是當代中國大踏步趕上時代的重要法寶。中國的改革不會停頓，開放不會止步。

他說，「我們正在謀劃和實施一系列全面深化改革重大舉措，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，為包括美國企業在內的各國企業提供更廣闊發展空間」。

中經總網28日刊登新經濟智庫國研新經濟研究院創始院長朱克力的文章指出，習近平提到「正在謀劃和實施一系列全面深化改革重大舉措」，雖然沒有明確直接指向今年內將召開的20屆三中全會，但結合近年政策走向及改革節奏，不難理解「全面深化改革」將是三中全會的核心議題之一。

文章指出，20屆三中全會的議題必然緊扣時代脈搏，反映國家發展的重大關切。從歷史上看，歷屆三中全會往往承擔著推動改革的重要使命，因此有理由相信，「全面深化改革」作為當前中國發展的重要議題，很有可能成為20屆三中全會的討論重點。

文章又指出，三中全會可能涉及的「全面深化改革」內容，可從幾方面著眼，一是深化經濟體制改革，完善現代市場體系，推動高質量發展；二是加強創新驅動發展，推動科技與經濟深度融合；三是優化政府職能，推進治理體系和治理能力現代化；四是加強民生保障，提高社會保障水平；五是推進生態文明建設，實現綠色發展等。

文章並指，這並不意味20屆三中全會只關注「全面深化改革」，「全面深化改革」作為重要議題，可能會與其他方面相互交織，共同構成會議討論的完整框架。

BBC中文網今天報導也提到，習近平所指的「正在謀劃和實施一系列全面深化改革重大舉措」，讓外界對遲遲未見蹤影的20屆三中全會更為關注，有觀點認為，三中全會可能正醞釀更大幅的改革方案。

依中共在文革後的慣常做法，每屆三中全會多半選在9至12月間舉行，且大多聚焦經濟及改革開放等政策走向問題。中共20大於2022年10月召開，20屆三中全會理應在2023年9至12月間召開，但當局至今未公布召開時間，外界對三中全會一直推遲有不同揣測。（編輯:陳鎧妤/周慧盈）1130329