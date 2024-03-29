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港媒：蔡奇接掌中共網路安全委員會

2024/3/29 13:24
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（中央社記者張謙香港29日電）據報導，中共中央政治局常委蔡奇已接掌中央網絡安全和信息化委員會主任，反映中共總書記習近平近年把責任交由可信副手接掌的趨勢。

英文南華早報今天在報導中引述多方消息指出，蔡奇已接掌相關委員會，負責領導監察中國的網路安全，同時管理價值達到人民幣50兆（約新台幣221兆）的中國數字經濟。

報導表示，習近平出任中共總書記兩年後，即2014年，成立了中央網絡安全和信息化小組，以鞏固中共對網路的直接管控，這個小組於2018年擴大成為一個委員會。

當時習近平和其他官員所以要成立相關小組，是擔心北京無法控制網際網路及公眾輿論，損害到中共的管治。

自2014年起，習近平就擔任這個小組的組長，如今由蔡奇接掌，反映習近平近年把責任交由可信副手接掌的趨勢。

翻查網路資料，2014年2月27日，央視新聞曾報導，「習近平主持召開中央網絡安全和信息化小組首次會議，要求把中國建設成為網路強國」，習近平擔任小組組長。

維基百科的最新訊息顯示，中央網絡安全和信息化委員會主任是蔡奇，辦公室主任是莊榮文。（編輯：謝怡璇）1130329

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