專家：習近平李強蔡奇 中共中央政治「三人幫」

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（中央社台北20日電）旅美中國學者鄧聿文分析，中共總書記習近平及中共政治局分別排名第二及第五的常委李強及蔡奇形成了中共中央政治「三人幫」，三人具有共同政治利益，但合作關係能維持多久是疑問。

美國之音今天刊登鄧聿文的評論文章，提出習近平、李強及蔡奇複製了中共前領導人毛澤東、林彪及江青的三人關係及「中央政治」。

他解釋，習近平像毛澤東，在三人中相對超然，李、蔡像林、江聽命於毛澤東一樣，聽命於習近平。不過，李、蔡是習近平的下屬，二人直上到中共中央全靠習一手提拔，所以二人沒有資本敢忤逆習近平。

文章指出，習近平在中共20大組建了一個以自己親信為主的統治團隊，這和毛澤東在中共9大組建了一個文革新貴和「林彪集團」為主的統治團隊一樣，但習、李、蔡更具有「小集團」性質，李、蔡二人比起習近平的其他親信，對習近平更重要，從而令三人有一定的利益一致性。

文章表示，這是因為李強及蔡奇在習近平的團隊中承擔更大責任，角色更重要。李強是中共二號人物，盡管他掌管的國務院在習近平治下降為黨中央的執行機構，許多國家大政方針和重要決策繞開國務院，由習近平為首的黨內小組決定，然後交由國務院落實，但李強仍然是黨內決策小組的重要成員，沒有被排斥在決策層外。

更重要的是，現在中共以經濟為中心，李強的主要使命是幫助習近平提振經濟，國務院逾半多職能是圍繞經濟運轉。習近平需要李強做好經濟工作。

蔡奇則兼任中央書記處排名第一的書記，而書記處作為政治局的日常辦事機構，實際代行政治局的決策權力，但凡中央作出的決策及各種情況的通報，首先匯集到書記處，再經書記處過濾，上陳下達。

蔡奇還是中央辦公廳主任，中央辦公廳掌管總書記的日程安排和行蹤，領導警衛部隊，習近平將這職位交予蔡奇，顯示對蔡奇的信任。蔡奇在黨內分工掌管黨建、宣傳、統戰和意識形態，都是習近平非常重視的領域。

文章認為，目前這個「小集團」剛度過一年，還看不出有明顯分歧，但當下三人這種合作關係能夠保持多久，是個疑問。

在今年早些時候舉行的六大領導班子黨組向常委會匯報工作及政治局會議上，蔡奇領導的書記處兩度獲表揚積極主動作為、認真履職盡責，高質量完成黨中央交辦的各項任務，似乎在李、蔡的爭寵中，蔡奇先贏一局。

文章表示，雖然現在下結論蔡奇會更得習近平重用，是言之過早，習近平暫時也不會允許蔡奇越界染指屬於李強的經濟事務，但若中國經濟狀況不能較快好轉，習近平對李強解決經濟問題的能力產生懷疑，蔡奇就有「興風作浪」的機會。

當蔡奇越權干預李強的工作，二人各自的親信明爭暗鬥，也會影響到兩人關係，並會導致二人在國家發展方向和政策上的矛盾和分歧表面化與公開化。

當二人的競爭關係大於合作關係時而習近平無法彌合或是偏向某一方，屆時這個為利益而結合的「三人幫」就會裂解，「中央政治」也就不存在。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1130220