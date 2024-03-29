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哈薩克總統：期待習近平7月國是訪問

2024/3/29 12:37
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（中央社台北29日電）綜合外媒報導，哈薩克總統托卡葉夫28日出席博鰲亞洲論壇期間與中國全國人大委員長趙樂際會面時表示，期待中國國家主席習近平7月上旬到哈薩克進行國是訪問。

據趨勢通訊社（Trend News Agency）及俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）28日報導，托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）28日出席博鰲亞洲論壇期間與趙樂際會面。

托卡葉夫表示，盼藉著出席博鰲亞洲論壇的機會向習近平致意和問候，「我們期待他（習近平）7月上旬到哈薩克進行國是訪問」。

托卡葉夫另讚揚習近平為增進兩國睦鄰友好、長久友誼和全面戰略夥伴關係所做的個人努力。

托卡葉夫於2023年5月到中國進行國是訪問，並與習近平會面。當時兩國發表聯合聲明表示，中哈將繼續深化政治互信，加大在涉及對方主權、安全和領土完整等核心利益問題上的相互支持，堅決反對外部勢力干涉兩國內政。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇/曹宇帆）1130329

#托卡葉夫
#習近平
#博鰲亞洲論壇
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