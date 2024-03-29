中國頻喊話盼提振外商信心 投資數據顯示不如預期

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（中央社台北29日電）中國商務部將去年訂為「投資中國年」，盼能在外資撤離等情形下重燃投資信心。然而近期各項數據顯示，外商投資不如預期，對中國直接投資額（FDI）衰退，直接投資負債更驟降至1993年以來最低。

綜合華爾街日報、美國之音、日經中文網等外媒報導，經濟復甦不如預期、投資環境前景不明，以及頻頻承諾堅定不移擴大開放，卻又拘捕美企和日企員工。

同時，「反間諜法」涵蓋範圍擴大，使外企高層主管擔心，在中國的常規商業活動可能被視為「間諜活動」，使得外資投資的意願大幅下降。

相關的數據顯示了這樣的擔憂。

中國商務部日前發布的2023年外商直接投資人民幣1兆1339.1億元（約新台幣4.65兆元），年減8%。另一方面，衡量外資流入的「直接投資負債」（Direct Investment Liability）為330億美元（約新台幣1兆561億元），與2022年相比衰退了82%，更是1993年以來最低。

即便進入新的一年，這個狀況並沒有明顯好轉。今年前兩個月，中國的外商直接投資金額為人民幣2150億9000萬元，年減19.9%。

另據中國美國商會於今年2月發布的「中國商務環境調查報告2024」顯示，有57%的企業對中國市場開放表示信心不足。

在2023年的報告中，僅45%的受訪者將中國視為全球前三大投資地，創下這個調查進行25年來最大跌幅。時隔一年，在2024年的報告中，這項數字回升至50%，但仍低於前幾年平均60%的水準。

對於中國的投資環境，2023年的報告中有45%的受訪企業表示環境變差，而今年的報告中則下降至35%。

報導提到，過去幾年，中國採取一系列針對各領域的監管行動，影響外資企業對於在中國營運、投資的信心。

這份報告指出，有39%的受訪企業稱，由於不確定這類行動的未來方向是否適用於外商投資企業，以及缺乏透明度，導致企業總部的不確定性和擔憂程度上升，進而影響了其在中國投資的信心和意願。

至於日本企業的投資情形，報導指，中國是日本企業在海外有最多投資基地的國家，然而整體投資總額從2019年的1.64兆日圓（約新台幣3463億元）減至1.31兆日圓，雖然2023年投資額仍超過1兆日圓，但投資額年減20%。

中國國家主席習近平27日會見美國的工商界與戰略學術界人士，強調中美兩國各界人士要「多來往、多交流、多合作」。

德國之聲報導引述德國墨卡托中國研究中心（MERICS）首席經濟學家曾林（Max J. Zenglein）表示，重要的是這些外企高管和中國官方之間，是否有真正的對話討論，而非僅僅讓官方做出「開放」的姿態。

據美國之音報導引述華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）經濟項目高級研究員迪皮波（Gerard DiPippo）分析，就北京當局而論，經濟發展固然重要，但相比國家安全和長遠戰略只能退居次席。

他說，商業環境的展望被置於政治之下，以致無法對中國的經濟發展感到樂觀，可想見外國投資者尤其是來自美國的勢必抱持懷疑態度。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1130329