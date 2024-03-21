曾批裴洛西訪台並支持統一 日本華裔教授在中國失聯

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（中央社台北21日電）日本神戶學院大學教授胡士云在中國失蹤逾半年，過往發表支持兩岸統一、批評時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的言論也被提及。外媒報導，在此之前至少還有2位在日本的學界人士返回中國後失聯。

綜合德國之聲、美國之音、共同社等媒體報導，胡士云是在去年夏天赴中國後失蹤，神戶學院大學18日發布消息對外證實，胡士云在日本的家人至今無法與他聯絡，擔心他可能遭到中共當局的拘押。中國外交部新任發言人林劍在19日被問及此事時僅表示「不瞭解有關情況」。

報導指出，胡士云在日本期間曾擔任「西日本新華僑華人聯合會」會長，也曾是中國駐大阪總領館的外交顧問。雖然至今仍下落不明，然而過往諸多支持中共總書記習近平、支持兩岸統一的言論被重新提及。

在2022年8月，裴洛西訪台後，他隨即以「實現國家的和平統一是中華民族之大幸」發表文章，批評裴洛西「為一己私利，嚴重違反一個中國原則，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定」，並稱「兩岸關係是歷史遺留下來的，是家裡人的事情，應該由家裡人自己商量解決。」

他並稱，「衷心希望台灣地區現任領導人能以民族大義為重、以人民利益為重，迅速回到承認九二共識的正確軌道上來，並為實現國家的和平統一多做好事、多做實事」。

這篇文章目前仍刊載於「西日本新華僑華人聯合會」官網首頁。

此外，去年3月，中國全國人大閉幕後，胡士云隨即以「西日本新華僑華人聯合會」會長身份表示，「在開啟新征程的重要時刻，習近平主席掌舵領航，正是中國人民的信心之源、勝利之本。相信中國人民將按照中共20大擘劃的發展藍圖闊步前行，繼續闖過一個個急流險灘，實現中華民族的偉大復興。」

報導提及，在胡士云之前，2019年6月，在北海道教育大學任職的袁克勤也在赴中國後失聯，中國外交部之後表示，袁克勤涉嫌間諜罪而受審查；東洋學園大學華裔教授朱建榮2013年回家鄉上海參加會議後失聯，半年後才被允許返回日本與家人團聚。朱建榮據信也是因為被控間諜罪被調查。

另據共同社統計，自2015年以來，至少已有17名日本公民因涉嫌參與「間諜活動」，而被中國政府拘留。在新版「反間諜法」施行之後，由於定義模糊，日本越來越擔憂中國的「任意逮捕」問題，日本公司對於派遣員工赴中國工作也更加謹慎。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1130321