從拉斐爾到梵谷展 林布蘭63歲自畫像看晚年無奈

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）奇美博物館「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」明天正式開展，專家建議可多瞭解作品故事，如林布蘭「63歲自畫像」可看出晚年面臨破產的無奈，但仍把臉部皺紋、眼袋等特徵忠實呈現。

奇美博物館指出，此次展覽被譽為台灣史上最高規格西洋畫展，匯聚波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、透納、塞尚、莫內、雷諾瓦、高更、梵谷等50名大師、52件真跡原作，由於作品珍貴，展場設計及相關安全維護措施都是開館以來最高規格。

館方人員指出，館方設計簡單參觀規範，在入口處對觀眾實施安檢，要求液體、飲食、超過A3紙張大小的包包不能入場，館方提供寄物服務，另外，場內各展區都有志工巡查，提醒參觀時不得超過作品前禁止跨越區，展場內開放拍照，但不得錄影及使用閃燈。

奇美博物館展示教育組專員蔡海廣今天接受媒體聯訪表示，大家可以多暸解作品背後故事，觀展會更有收獲，如林布蘭作品「63歲自畫像」，是人生最後一年自畫像，可看出林布蘭從年輕氣盛到晚年面臨破產無奈心情，但還是把自己臉部皺紋、眼袋等特徵，透過顏料層層堆疊忠實呈現。

蔡海廣說，梵谷名作「長草地與蝴蝶」是他人生最後一年在精神療養院畫出療養院草地，用很多色彩層疊展現綻放生命力，畫作中有很多隻蝴蝶，觀眾不妨可仔細看看共有幾隻。

台北市立教育大學視覺藝術學系退休教授王德育告訴中央社記者，之前台灣引進特展多是單一藝術家或是單一畫派呈現，這次最可貴的是展出從文藝復興以降到後印象派繪畫，讓觀眾可一次認識400多年西洋藝術史發展脈絡。

王德育指出，每件作品都值得仔細欣賞，如安托內羅．達．梅西那「書房中的聖傑洛姆」，是第一幅義大利文藝復興油畫傑作，因之前義大利繪畫是用蛋黃調色粉作畫，稱為「卵彩」；後來法蘭德斯採用亞麻仁油調色粉，通稱「油畫」，梅西那將油畫引入威尼斯，促成威尼斯文藝復興鼎盛期。

他說，有些畫作經X光檢查後會發現下方蓋有另一幅畫作，像哥雅的仕女像底層有男子畫像，這是油畫作品偶而出現的情況，可能是畫家對原來畫作不滿意，修改甚至重畫，或原來委託人取消委託，因此畫家在原來畫作上改畫其他題材。

王德育表示，觀賞展覽可以是知性，也可以是感性，對藝術史有興趣且有素養者，可隨時期或畫派細細觀賞每幅畫作在藝術發展脈絡中呈現特色；對藝術抱持怡情養性者，則可隨自己的喜好來觀看，喜歡的就駐足久一點，體會畫家如何表現細緻美感。（編輯：謝雅竹）1130501